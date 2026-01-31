La Libertad: Poder Judicial ordenó prisión preventiva a joven acusada de extorsionar a su propio padre

De acuerdo con las primeras diligencias, la víctima recibió amenazas de muerte y se le exigió el pago de 10 000 soles para no atentar contra su vida.

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra una joven de 22 años, acusada de extorsionar a su propio padre en la provincia de Virú, región de La Libertad.

La imputada fue identificada como Mayra Urcia, quien será internada en el penal El Milagro de Trujillo mientras duren las investigaciones.

De acuerdo con las primeras diligencias, la víctima recibió amenazas de muerte y se le exigió el pago de 10 000 soles para no atentar contra su vida.

Las investigaciones de la Policía Nacional permitieron identificar la participación directa de la hija en este caso.

Incluso, según el Poder Judicial, la joven habría intentado ocultar su rastro utilizando a una amiga, cuya cuenta de banco iba a ser empleada para recibir el dinero producto de la extorsión.