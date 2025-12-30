La Libertad: una mujer murió en choque entre una motocicleta y una camioneta en la Panamericana Norte [VIDEO]

Las causas del accidente son materia de investigación. | Fuente: RPP

Tragedia a poco del Año Nuevo. Una mujer murió y un joven resultó gravemente herido en un fatal accidente de tránsito, registrado en la carretera Panamericana Norte, en el sector Mariposa Leyva, en la provincia liberteña de Ascope.

La motocicleta en la que se desplazaban las víctimas chocó con una camioneta, en circunstancias que son motivo de investigación, informó el corresponsal de RPP en región La Libertad.

Debido al violento impacto, los dos ocupantes de la motocicleta salieron despedidos, cayendo pesadamente sobre el pavimento. La mujer, de 20 años, murió en el acto; mientras que su acompañante, de 19, resultó gravemente herido y actualmente permanece hospitalizado, con pronóstico reservado.

Nuestro periodista en La Libertad informó que, en lo que va del año, 201 personas han sido víctimas de accidentes de tránsito en la región norteña.



Trágico accidente en Junín

En la región Junín, en la sierra peruana, un automóvil en el que viajaba un matrimonio junto con sus hijas gemelas se despistó y cayó al río Mantaro, en la jurisdicción de La Oroya.

En el accidente, murió el padre y una de las pequeñas, mientras que su hermana permanece desaparecida. La madre de ambas es la única sobreviviente del fatal accidente, cuyas causas se investigan.

