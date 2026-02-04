Real Plaza Trujillo a Indecopi tras notificación de multa: “Es preocupante que llegue a conclusiones que no tienen sustento”

El accidente dejó seis muertos y, al menos, 80 heridos, en Trujillo, el pasado 21 de febrero del 2025. | Fuente: RPP

El centro comercial Real Plaza emitió un comunicado de respuesta y rechazo ante la notificación de la última resolución de primera instancia emitida por la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi La Libertad debido a una presunta falta de adopción de medidas preventivas y por una supuesta inadecuada atención de las personas afectadas en la tragedia por la caída de parte del techo del Real Plaza.

Como se recuerda, el accidente dejó seis muertos y, al menos, 80 heridos, en Trujillo, el pasado 21 de febrero del 2025, casi un año atrás.

Ante la resolución, la empresa sostuvo que “preocupa que el Indecopi La Libertad llegue a conclusiones sobre las presuntas causas de la caída del techo del patio de comidas, sin contar con ningún análisis o estudio técnico oficial, y sin siquiera haber accedido a la zona del accidente y/o realizados peritajes propios”.

Asimismo, en el comunicado, el centro comercial agrega que aún continúa la investigación fiscal, por lo que “es aún más preocupante que el Indecopi La Libertad llegue a conclusiones que no tienen sustento o respaldo técnico”.

Además, la empresa ha señalado que Indecopi “ha incurrido en múltiples vicios que afectan el correcto desarrollo del procedimiento y su resolución conforme a derecho, incluyendo graves transgresiones al deber de confidencialidad”. Esto último, en referencia, a un funcionario que habló sobre el caso con sus estudiantes en una clase universitaria.

Real Plaza ha reiterado que se puede acreditar una oportuna y correcta atención en la emergencia y de las víctimas y familiares, sumado también a que se han dado, según indican, acuerdos de compensación con casi la totalidad de los afectados.

El caso

El pasado 21 de febrero de 2021, parte de la estructura del techo del patio de comidas del Real Plaza, en Trujillo, colapsó, dejando un saldo de seis fallecidos y al menos 80 heridos.

A casi un año del accidente, el centro comercial continúa cerrado y las autoridades de la Municipalidad Provincial de Trujillo aclararon que hasta el momento no existe posibilidad de que vuelva abrir sus puertas, pues aún existe una investigación en curso.