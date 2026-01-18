Últimas Noticias
Trujillo: fuerte explosión destruyó una panadería y generó alarma entre los vecinos

La Policía acordonó el área y personal de la UDEX realiza las primeras diligencias.
La Policía acordonó el área y personal de la UDEX realiza las primeras diligencias. | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Una fuerte explosión destruyó casi por completo una panadería ubicada en la prolongación César Vallejo, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad. El hecho, que es investigado por la Policía, generó alarma entre los vecinos de la zona.

Actualidad
00:00 · 04:41

Una fuerte explosión afectó la noche del último sábado un local que funciona como panadería y pastelería en Trujillo, según informó la Policía Nacional del Perú. 

Se trata de la panadería El Golf, cuyo local está ubicado en la prolongación Cesar Vallejo, a metros de la avenida El Golf (cerca de centros nocturnos), y que quedó afectado en sus tres pisos, siendo la primera planta la que evidencia mayor daño al desprenderse parte de las columnas y paredes. 

Se reportó el desprendimiento de columnas, paredes, ventanales y la destrucción de mobiliario.

Además, por unos minutos se tuvo un incendio en el establecimiento, el cual ya pudo ser controlado por los bomberos.

La zona fue acordonada y personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) se encuentra en el lugar para primeras diligencias. 

Aún se desconoce si la explosión se originó por un ataque con dinamitas por parte de bandas criminales o si se produjo por un accidente con un balón de gas o algún objeto similar al interior del negocio.

El hecho ya se encuentra en investigación por las autoridades.

Trujillo inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

