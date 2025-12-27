Loreto: cuatro personas permanecen desaparecidas tras naufragio de yate en el río Amazonas

Cuatro personas permanecen desaparecidas tras el naufragio de un yate, en el río Amazonas, en la región Loreto.

Los viajeros se encontraban en plena ruta desde el Puerto Nariño hacia Caballococha, ciudad ubicada en la provincia de Ramón Castilla, cuando se produjo el naufragio, informaron fuentes policiales a RPP.

De acuerdo con información preliminar, la fuerte corriente del río habría provocado el hundimiento del navío.

Tras el accidente, se iniciaron labores de búsqueda; sin embargo, hasta el momento no se ha logrado ubicar a cuatro personas, por lo que las acciones continúan en la zona.

Se conoce también que la unidad de serenazgo fluvial de la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla informó sobre el rescate de cinco personas, cuatro adultos y un menor de 5 años.

Uno de los desaparecidos fue identificado como Mario Alexander Páucar Campos, de 31 años, quien viajaba junto a su hija.

Sus familiares vienen solicitando que la búsqueda se refuerce para ubicar a los desaparecidos en este accidente ocurrido tras las celebraciones navideñas.