Apu de Pucacuro denuncia falta de atención en puestos de salud de comunidades nativas del río Corrientes

Emerson Mucushua, apu de la comunidad de Pucacuro, en Loreto, denunció la falta de atención en salud para las comunidades nativas de Trompeteros, zona de influencia directa de la actividad de extracción petrolera del Lote 8.

En diálogo con RPP, Mucushua señaló que el principal puesto de atención en la zona permanece cerrado y con atención solo para emergencias, tal y como se muestra en un letrero a las afueras de este local.

Esto, según el apu, se debe principalmente a la falta de pago al personal, así como al desabastecimiento de medicamentos.

La autoridad indicó que, ante la falta de pago, los trabajadores sanitarios decidieron ir a la huelga y a protestar a las afueras del establecimiento, ya que se les adeuda tres meses de sueldo. En tanto, las autoridades regionales no han explicado este incumplimiento en la cancelación de las remuneraciones.

Seis casos de tos ferina

Cabe indicar que esto ocurre en medio de una serie de casos de tos ferina en la localidad. Según Mucushua, seis personas, entre ellas dos menores de edad, presentan síntomas de la enfermedad.

Por esta razón, las comunidades han acordado otorgar un plazo de 48 horas al Ministerio de Salud y al Gobierno Regional de Loreto para solucionar este problema. De lo contrario, iniciarán con un paro total de la actividad económica en el Lote 8.

Así, Mucushua advirtió que las autoridades serán responsables directas de cualquier fallecimiento derivado de la falta de atención y la carencia de medicinas en la localidad.