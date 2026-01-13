Con arsenal de guerra en su poder, capturan a alias 'Condorito' en Juliaca

Alias ‘Condorito’ fue detenido en un operativo en la urbanización Néstor Cáceres Velásquez, en Juliaca. | Fuente: PNP

Agentes de la Policía Nacional capturaron a Royer Orlando Cóndor Quispe (30), alias ‘Condorito’, presunto integrante de la organización criminal ‘Los Gatilleros de Juliaca’, en un operativo realizado en la urbanización Néstor Cáceres Velásquez, en la ciudad puneña.

En su poder, este sujeto tenía tres fusiles de largo alcance y una pistola, así como municiones de distinto calibre, informó a RPP el general PNP Jorge Guardia Riveros, jefe de la Región Policial Puno.

En el operativo, también se incautaron teléfonos celulares, un radio comunicador, precintos de seguridad, prendas de uso militar y policial, y dinero en efectivo.

Nuestro corresponsal en Puno detalló que la operación policial permitió la recuperación de dos vehículos reportados como robados.



Alias ‘Condorito’, prontuariado delincuente

Cóndor Quispe es investigado por el presunto delito contra la seguridad pública-tenencia ilegal de armas de fuego.

El corresponsal de RPP indicó que el detenido y las evidencias incautadas fueron puestos a disposición de la autoridad competente, para continuar con las diligencias correspondientes.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional destacó la detención de alias ‘Condorito’, lograda “tras labores de inteligencia y una intervención estratégica ejecutada en la ciudad de Juliaca”.

