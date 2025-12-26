Interno del penal de Challapalca fue encontrado muerto dentro de su celda, reportó el INPE

Un interno falleció en el Establecimiento Penitenciario de Challapalca, ubicado en la región de Tacna, informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a través de una nota oficial, a la que tuvo acceso RPP.

El fallecido fue identificado como Gian Carlos Noriega Asalde, quien fue encontrado sin signos vitales en el pabellón 2 del penal, en horas de la mañana del jueves, 25 de diciembre, durante la celebración de Navidad.

Ante el hecho, el INPE informó que se activaron de inmediato los protocolos de seguridad penitenciaria y se informó a la Fiscalía Provincial de Turno de Tarata y a la Policía Nacional del Perú, para que realicen las diligencias correspondientes y se inicien las investigaciones.

Carlos Noriega Asalde, quien cumplía una condena de 9 años por el delito de robo agravado, había sido trasladado al penal de Challapalca en 2022, luego de intentar escapar del penal de Cajamarca.

El INPE aseguró que se brindarán todas las facilidades necesarias para que las autoridades competentes determinen las causas del fallecimiento.