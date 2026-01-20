¿Habrá Niño Costero este año? Esto dijo meteoróloga

Elizabeth Silvestre Espinoza estuvo en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

La meteoróloga de la Universidad Nacional Agraria La Molina Elizabeth Silvestre Espinoza advirtió sobre la posible ocurrencia de un Fenómeno El Niño Costero, evento climático caracterizado por el calentamiento de las aguas del mar, lo que provocará lluvias intensas, inundaciones y huaicos.

“Sí va a haber un Niño Costero, cuyos impactos se van a percibir a partir de marzo; y hay que tener mucho cuidado porque, como decía, es un mes de transición”, indicó la también exviceministra en Ampliación de Noticias.

“Estamos ante la evidencia operativa de la ocurrencia de un Niño Costero. Eso significa incremento de temperaturas del agua del mar en nuestra costa. Hay estudios científicos de hace muchos años en los que nos muestran que cuando la temperatura se incrementa a 26 grados, esperemos lluvias en las zonas de la sierra”, apuntó.

La experta indicó que el país ha iniciado el año con un Fenómeno La Niña, “que significa temperaturas frías en nuestra costa, temperaturas del mar”.

No obstante, refirió que actualmente las temperaturas han comenzado a elevarse, debido a la presencia de las llamadas Ondas de Kelvin en el Pacífico, que están transportando aguas cálidas hacia nuestro litoral.

“En este momento, estamos en un proceso en que han habido las famosas Ondas de Kelvin que nosotros conocemos que traen energía hacia nuestras costas e incrementarían la temperatura”, refirió.

“Entonces, la temperatura del mar, que estaba fría, ahora está llegando a tener un equilibrio. (...) No se está calentando, sino que lo que estaba frío está adquiriendo una temperatura normal”, apuntó.



¿Fenómeno El Niño Costero "débil"?

Cabe mencionar que ayer, lunes, el ingeniero Luis Vásquez, vocero del Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (Enfen), advirtió sobre la modificación del estado del Sistema de Alerta de El Niño Costero de "no activo" a "vigilancia" ante la probabilidad de que inicie un evento cálido en la costa peruana a partir de abril.

Según explicó el ingeniero Luis Vásquez, vocero del Enfen, este cambio de estado se debe a los indicios arrojados en pronósticos nacionales e internacionales que indican un "evento cálido débil" desde abril, que podría escalar a un Fenómeno El Niño "de magnitud débil".

En meses donde la temperatura es más baja, explicó que el fenómeno podría tomar características moderadas o fuertes, pese a que en la actualidad permanece en un rango menor.

La llegada de este fenómeno tendría consecuencias directas en las condiciones de las ciudades de la costa peruana. Así, se prevé un otoño ligeramente cálido, con temperaturas ambientales por encima de lo normal debido al calentamiento del mar, aunque una presencia de humedad mayor a la habitual.