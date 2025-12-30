Nuevo temblor remeció Áncash y ya suman seis las réplicas de regular magnitud tras el fuerte sismo del sábado

El sismo fue sentido a las 7:22 a.m. | Fuente: Foto y Video: RPP

Un sismo de magnitud 4.1 remeció la región Áncash esta mañana, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo -sentido a las 7:22 a.m.- se ubicó en el mar, a 73 kilómetros al oeste de Chimbote; a una profundidad de 48 kilómetros.

Según el IGP, el remezón fue sentido con una intensidad de grado III en la escala de Mercalli en la ciudad de Chimbote.

Con este temblor, ya suman seis las réplicas de regular magnitud tras el fuerte sismo de magnitud 6.0 que sacudió la región Áncash el pasado sábado, 27 de diciembre.



Las réplicas del fuerte sismo comenzaron el mismo sábado, con un temblor de magnitud 4.1. Horas después, en la madrugada del domingo, se sintió un movimiento telúrico de magnitud 4.3. Posteriormente, el domingo en la tarde, la región Áncash fue sacudida por dos réplicas, de magnitudes 5.1 y 3.8, respectivamente. Finalmente, la noche del domingo, se reportó un temblor de magnitud 3.9.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0836

Fecha y Hora Local: 30/12/2025 07:22:31

Magnitud: 4.1

Profundidad: 48km

Latitud: -8.99

Longitud: -79.24

Intensidad: III Chimbote

Referencia: 73 km al O de Chimbote, Santa - Áncash — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 30, 2025

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio pueden repetirse en cualquier momento.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.