Planes de gobierno no incluyen estrategias de prevención ante desastres naturales, advierte Raúl Delgado Sayán

El ingeniero Raúl Delgado Sayán, experto en temas de infraestructura, recordó que el Perú es un país sujeto a fuertes sismos como el ocurrido en Chimbote el último sábado, al ubicarse geográficamente en el borde occidental de Sudamérica, zona donde impera el Cinturón de Fuego del Pacífico.

En diálogo con RPP, Delgado recordó que en la zona central de la costa peruana existe un silencio sísmico de aproximadamente 280 años y que viene acumulando energía similar a casi prácticamente 400 millones de toneladas de TNT, la cual debe ser liberada "de todas maneras". Sin embargo, pese a este riesgo, no hay estrategias de prevención en los planes de gobierno de los candidatos a las Elecciones 2026.

"Yo he hecho una mirada diagonal de los treinta y tantos planes de gobierno y te vas a caer de espaldas si te digo lo que he visto. No existen las obras de prevención, de ningún tipo. Es un tema totalmente olvidado y nos acordamos de eso solamente cuando hay movimientos sísmicos en alguna zona", expresó en diálogo con RPP.

Por otro lado, consideró que existen "muchas debilidades" en el país respecto a la prevención de desastres naturales y explicó que, en el caso de Lima, las autoridades deben dirigir esfuerzos en reforzar la Costa Verde para prepararla ante un sismo de gran magnitud.

Proyecto en la Costa Verde

Delgado, quien anteriormente ha calificado a la Costa Verde como el "parachoques" de la capital ante un posible terremoto y posterior tsunami, señaló que el proyecto para reforzar el área costera evitaría la falla sistémica de sus acantilados e incluye reforzarla con un muro de 18 metros de altura desde la parte inferior.

"Si hacemos el proyecto, porque lo hemos modelado matemáticamente y lo hemos expuesto internacionalmente, logramos no solamente estabilizar la Costa Verde, no solamente proteger las edificaciones de arriba y también los daños que se pueden producir abajo, sino también poder desarrollar más edificaciones seguras de mayor altura que le da un mayor beneficio", expresó el especialista, quien reiteró que las construcciones en el acantilado "no son seguras" y lamentó que no se hayan respetado las regulaciones sobre la construcción de edificios en el acantilado de la Costa Verde.

Precisó que el proyecto está a disposición de las autoridades y supone una inversión de 500 millones de dólares. Asimismo, también contempla la construcción de rampas de evacuación en una distancia de 400 metros para quienes se encuentren en las playas de la costa durante el movimiento telúrico.

En una planificación de mayor escala para toda la capital, Delgado propuso que estudiantes de los últimos ciclos de la carrera de ingeniería civil de universidades locales visiten a ciudadanos en viviendas ubicadas en los cerros, propensas a un mayor riesgo durante un terremoto, y les den instrucciones sobre prevención ante desastres naturales.

"O sea, para salvar la vida tiene que decirle usted está en una edificación insegura, lo que usted está haciendo de todas maneras va a colapsar probablemente con un sismo muy grande. No diga temblorcito y espere para ver si recién comienza. Usted tiene que evacuar. Y si no puede evacuar, buscar algún sitio dentro de la propiedad que tienen, que tenga un poquito más de seguridad", manifestó.

Sumado a ello, reiteró la importancia de implementar el sistema de alerta temprana ante desastres, que podría otorgar hasta 10 segundos más para evacuar una zona en peligro por un sismo de gran magnitud. "Hay varias cosas que puedes hacer en 10 segundos", sostuvo.