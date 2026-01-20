Jerí pide presentarse este 21 de enero ante la Comisión de Fiscalización para explicar recientes "reportes periodísticos"

El presidente de la república José Jerí remitió este martes un oficio al congresista Elvis Vergara (Acción Popular), titular de la Comisión de Fiscalización, solicitándole que se programe una sesión extraordinaria de dicho grupo de trabajo para brindar su manifestación, en el marco de los informes periodísticos que dieron cuenta de reuniones extraoficiales que sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang.

Según indica el documento -al que RPP tuvo acceso- Jerí Oré solicitó que dicha sesión tenga lugar mañana, 21 de enero. Cabe indicar que dicha comisión ya había convocado a sesión para este miércoles, a las 2pm., "para someter a votación la invitación al presidente José Jerí, a fin de que rinda cuentas sobre las reuniones no registradas oficialmente con el empresario Zhihua Yang", conforme anunciaron en sus redes sociales.

"La presente solicitud se formula frente a la necesidad del país de que los asuntos de interés público sean esclarecidos con transparencia y responsabilidad, permitiendo que la representación nacional cuente con información directa, objetiva y oportuna, en el marco del ejercicio de la función de control parlamentario", señaló el jefe de Estado en su oficio.

"En ese sentido, expreso mi plena disposición de concurrir ante la comisión para formular las declaraciones y aclaraciones que correspondan, reafirmando mi compromiso con los principios de transparencia, colaboración institucional y respeto al orden constitucional", agregó.

Al cierre de esta nota, la Comisión de Fiscalización o su titular no habían anunciado si aceptaban la solicitud hecha por el mandatario.

"Esa amistad no es de ahora [...], por eso que él lo invita a cenar, por eso él acude a Palacio de Gobierno"

Edwin de la Cruz, abogado de Zhiha Yang, en entrevista con RPP, sostuvo que fue su patrocinado quien invitó a cenar al mandatario y precisó que la amistad entre ambos data de tiempo atrás, cuando José Jerí era congresista.

Cabe destacar que el presidente de la República, en un video publicado el pasado domingo durante la madrugada, señaló que "siendo feriado, en un horario de atención habitual y prudente, y luego de conversar y coordinar como todos los días y dar vueltas en Lima" con el ministro del Interior Vicente Tiburcio y su escolta presidencial, los "invitó a cenar" en el chifa de Zhihua Yang, a quien dijo conocer "de tiempo atrás por diversar actividades culturales o sociales".

Al respecto, De la Cruz precisó que su patrocinado y el jefe de Estado son amigos y que se conocen desde 2024, año en que Jerí Oré se desempeñaba como presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso. Además, indicó que Zhihua Yang también habría visitado Palacio de Gobierno.

"El señor Yang Zhihua, o más conocido como Johnny Yang, conoce al presidente Jerí hace años, aproximadamente, del año 2024. Lo conoce a través de los eventos que realiza la Embajada china, las asociaciones chinas [que] organizan algunos eventos por aniversario del país chino. Entonces ahí coincide en ese evento y conoce al señor Jerí. Esa amistad no es de ahora, son amigos, definitivamente", indicó.

"Y entonces por eso que él lo invita a cenar, por eso que él acude a Palacio de Gobierno, inclusive está registrado ahí", aseguró.

El abogado remarcó que durante la cena se coordinaron detalles de un evento que tendría lugar el próximo 1 de febrero, en el marco de las celebraciones por el Año Nuevo Chino. Además, señaló que hubo varias personas en la reunión, pero no precisó si se encontraba el ministro del Interior.

"Lo que me comentó el señor Johnny Yang es que en esa conversación amical se trató también de la organización del evento que se va a llevar en la Plaza de Armas, porque se acercaba el Año Nuevo Chino, y esto se va a celebrar el primero de febrero. Entonces, estaban conversando de esa temática y temas amicales", indicó.

"El señor Johnny Yang es el que le ofrece la cena al señor Jerí [...] Aparte del presidente, ha habido otras personas. No me ha especificado qué ministro estaba en esa cena con el señor Johnny Yang y el presidente Jerí. Siempre, cuando han tenido reuniones, siempre el señor Johnny Yang ha sido muy caballeroso y es quien ha invitado", agregó.

Consultado sobre el motivo por el cual su patrocinado tendría interés en impulsar esa celebración, el letrado dijo que Zhihua Yang "es uno de los líderes o dirigentes de la asociación fujianesa", en el Perú.

"En el Perú usted sabe que ha habido una inmigración de chinos, pero son de diferentes provincias. Son de Cantón, de Shanghái, Pekín, Sichuan, Chongqing. Y últimamente ha habido más emigrantes de Fujian, que tiene una fuerte presencia de fujianeses en la colonia china, y el que es uno de los líderes o dirigentes de la asociación fujianesa es el señor Johnny Yang", indicó.

"La asociación peruano-china, porque ahí participan no solamente fujianeses, participan cantoneses y de diferentes provincias y han coordinado también con algunos funcionarios de la Embajada china. O sea, a los fujianeses no se les puede dejar de lado en ese tipo de organización, porque tiene una presencia muy fuerte en el Perú", acotó.