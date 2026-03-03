Ministro de Energía y Minas pide a taxistas usar gasolina y GLP para brindar servicio: “Tendrán que subir el precio”

El ministro Angelo Victorino Alfaro indicó que se ha dado prioridad al transporte masivo ante la escasez de gas natural tras la fuga ocurrida el domingo último. En esa línea, dijo que continúan monitoreando la situación y que esperan que la empresa pueda revertirla en el plazo que estableció.

El ministro de Energía y Minas, Angelo Victorino Alfaro, pidió este martes a los taxistas que se vean afectados por la escasez de gas natural, tras la fuga ocurrida en Cusco, que recurran al uso de gasolina o gas licuado de petróleo (GLP), aunque ello implique aumentar precios a sus usuarios.

En declaraciones a la prensa, el ministro señaló que ante el escenario de escasez de gas natural no existía otra alternativa que recortar al sector de taxistas para priorizar el hidrocarburo restante en el transporte masivo.

“Lamentablemente no tenemos alternativa, si damos a los taxistas quitamos el transporte masivo, no se les puede dar a los dos, porque no alcanza. Ahora los taxistas, si van con gasolina tendrán que subir su precio y el que quiera tomar un taxi tendrá que pagarlo y además no es algo que va a ser permanente, son dos semanas, ya contando desde ayer está corriendo el tiempo”, dijo.

Monitoreo de situación

Al ser consultado sobre las reservas de gas natural ante esta situación, el titular del Minem señaló que se cuenta con un 70 % para ser utilizado en hogares, mientras que el otro 30 % es utilizado en industrias que no pueden ser dejadas de lado porque generarían un efecto multiplicador con mayores daños.

Explicó también que se podrá racionar para prolongar por hasta otros 15 días, pero que luego de ese plazo se presentarían problemas si continúa la escasez. Asimismo, dijo que su sector monitorea la situación las 24 horas del día.

“Podemos racionar para prolongar 14 o 15 días que es la fecha máxima que ha puesto Transportadora del Gas por unos días más, obviamente que si esto se prolonga sí van a haber problemas”, indicó.

Esperan informe sobre las causas de fuga

Respecto de las causas de la fuga de gas natural con deflagración, el ministro indicó que la empresa Transportadora de Gas del Perú es responsable por lo ocurrido, pero que aún no se puede conocer qué originó la ruptura de la válvula debido a que la deflagración continúa y deberá ser controlada en las próximas horas.

“En cuanto tengamos el acceso, porque en este momento no se puede ver, porque está todavía el tubo ardiendo. Ellos han quedado que mañana ya mitigan la deflagración del incendio y se va a poder verificar qué es lo que ha pasado”, manifestó.

“Osinergmin, que es el encargado por ley de supervisar debe estar allá, tiene especialistas y determinarán cuál es la causa de la falla. De hecho, ya había grupos de trabajadores de Transportadora del Gas en ese momento que ocurrió la falla allá”, añadió.