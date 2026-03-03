Daniel Urresti sale en libertad tras anulación de condena por el caso Hugo Bustíos

El exministro del Interior, Daniel Urresti, dejó este martes el penal Virgen de las Mercedes, ubicado en el distrito de Chorrillos, luego de que el pasado 20 de febrero el Tribunal Constitucional (TC) declarara nula la sentencia de 12 años de prisión que se le impuso por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y por la tentativa de asesinato agravado del reportero Eduardo Rojas.

Los hechos ocurrieron en 1988, en la provincia de Huanta, región Ayacucho.

El candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, publicó en sus redes sociales una fotografía en la que aparece junto al militar en retiro a las afueras del centro penitenciario, acompañada del mensaje: “Ya estás con nosotros, Daniel Urresti. El Perú te necesita”.

En la imagen también se observa a la esposa de Urresti y al hijo de José Luna Gálvez.

La salida del exministro fue rápida y no brindó declaraciones a la prensa apostada en los exteriores del penal. Según se informó, se dirige al local del partido Podemos Perú, ubicado en la cuadra tres del Paseo Colón, donde ofrecería una conferencia de prensa en las próximas horas.

Nota en desarrollo…

¡Ya estás con nosotros Daniel! pic.twitter.com/UYsNwevhgE — José Luna Gálvez (@JOSELUNA_G) March 3, 2026