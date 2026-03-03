Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Daniel Urresti sale en libertad tras anulación de condena por el caso Hugo Bustíos

Daniel Urresti dejó este martes el penal Virgen de las Mercedes.
Daniel Urresti dejó este martes el penal Virgen de las Mercedes. | Fotógrafo: X/José Luna Gálvez (@JOSELUNA_G)
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La decisión del Tribunal Constitucional permitió la excarcelación del exministro del Interior, quien fue recibido a su salida del penal por el candidato presidencial de Podemos Perú y sus allegados.

Lima
00:00 · 01:08

El exministro del Interior, Daniel Urresti, dejó este martes el penal Virgen de las Mercedes, ubicado en el distrito de Chorrillos, luego de que el pasado 20 de febrero el Tribunal Constitucional (TC) declarara nula la sentencia de 12 años de prisión que se le impuso por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y por la tentativa de asesinato agravado del reportero Eduardo Rojas.

Los hechos ocurrieron en 1988, en la provincia de Huanta, región Ayacucho.

El candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, publicó en sus redes sociales una fotografía en la que aparece junto al militar en retiro a las afueras del centro penitenciario, acompañada del mensaje: “Ya estás con nosotros, Daniel Urresti. El Perú te necesita”.

En la imagen también se observa a la esposa de Urresti y al hijo de José Luna Gálvez.

La salida del exministro fue rápida y no brindó declaraciones a la prensa apostada en los exteriores del penal. Según se informó, se dirige al local del partido Podemos Perú, ubicado en la cuadra tres del Paseo Colón, donde ofrecería una conferencia de prensa en las próximas horas.

Nota en desarrollo…

El poder en tus manos

EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Daniel Urresti Hugo Bustíos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA