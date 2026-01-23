Pérez Guadalupe calificó de "ridiculez" que José Jerí “culpe” a presos por la difusión de videos sobre sus reuniones extraoficiales con un empresario chino

En RPP, el exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), José Luis Pérez Guadalupe, advirtió que el uso constante de estados de emergencia es una medida que no resuelve el problema de la extorsión y el sicariato.

El criminólogo y exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), José Luis Pérez Guadalupe, criticó este viernes la estrategia de seguridad del gobierno de José Jerí.



En una entrevista con el programa Las cosas como son, de RPP TV, el especialista calificó de "ridiculez" el hecho de que Jerí intentara culpar a los presos del escándalo conocido como ‘Chifagate’, en referencia a la difusión de videos de las reuniones, no registradas oficialmente, del presidente de la República con el empresario chino Zihua Yang.



“Las extorsiones han aumentado tremendamente [en el país], porque parte de un presupuesto falso. Pero ya el tema obsesivo, creo que hasta enfermizo, al punto de la ridiculez, es escucharlo ayer decir que el complot del ‘Chifagate’, ¿quién tiene la culpa? Los presos”, expresó.



Pérez Guadalupe consideró que los estados de emergencia que decreta el Ejecutivo son un "show de hoy" que genera resultados magros y distrae de los verdaderos problemas de la delincuencia.



Al ser consultado sobre la crisis de hacinamiento y la falta de nuevas prisiones, el experto identificó dos razones fundamentales: la incapacidad absoluta del Ejecutivo y la parálisis de proyectos.



El criminólogo explicó que los ministerios del Interior y Justicia han sido señalados como los peores ejecutores de inversión en el Estado peruano, ocupando sistemáticamente los últimos lugares en gasto de presupuesto.



Refirió también que existen obras, como la ampliación del penal de Arequipa, que están listas para ejecutarse desde hace más de 10 años, pero quedaron abandonadas debido a la “quiebra” de empresa constructora.

“Del 2011 al 2016 se inauguraron 10 penales. Y después, en 10 años, no se inauguraron ni uno”, añadió.