Ministra de Economía sobre reestructuración de Petroperú: "Tenemos que salvaguardar los activos del Estado"

La ministra de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, sostuvo que en los próximos días el Ejecutivo se aprobará el decreto de urgencia para la reestructuración de la empresa estatal Petroperú.

Añadió que previo a ello, se convocará a una sesión de Consejo de Ministros para que los ministros se reúnan, debatan y aprueben la medida que, aseguró, es "la solución integral" para Petroperú.

"Lo que queremos hacer es justamente iniciar un proceso serio de respaldo a la empresa y que van a ver los detalles, en el decreto de urgencia que estamos aprobando en estos días. El 29 y 30, que es mañana y pasado, debemos estar convocando un Consejo de Ministros para que los señores ministros puedan aprobar este dispositivo y tener ahí la solución integral", declaró.

Previo a ello, argumentó que el gobierno busca "guardar los activos del Estado" y que "seguir inyectándole recursos para pago de deudas (a Petroperú) no es una solución integral".

"No pasa por seguir inyectando recursos, transfiriendo para pago de deudas no es sostenible. Tenemos que salvaguardar los activos del Estado y quiero también dar la tranquilidad a los trabajadores porque habrá respeto de los beneficios sociales", mencionó.

"Así como está, no es responsable darle una inyección de recursos y seguir alimentando un problema. Lo que queremos es resolver el problema, restructurar, ver la dimensión adecuada que debe tener este activo y seguro después brindar algún tipo de apoyo para que sea sostenible", reiteró Miralles

Por otro lado, señaló que no existirá ningún desabastecimiento en zonas donde Petroperú brinda servicio de seguridad energética.

"Hay mecanismos como proyectos en activos que el Estado no vende, sino que ponen valor para que un privado desarrolle, realice una inversión y le genere reídos al Estado también. Petroperú tiene activos muy importantes que pueden ser aprovechados con estos mecanismos", sostuvo la titular de Economía.

¿Qué soluciones son viables para Petroperú para el 2026?

En RPP, el expresidente de Petroperú, Alejandro Narváez, enfatizó que la empresa "es rentable" siempre y cuando depende de quién lo maneje y que no se encuentra "politizada".

Como medida de solución de cara al 2026, Alejandro Narváez sugirió la eliminación del IGV (Impuesto General de las Ventas) en la venta de combustible en la Amazonía.

En contraparte, el exviceministro de Energía, Pedro Gamio, señaló que eso no es viable, pues "ha sido motivo de protestas históricas en la zona".

"No es eliminar la exoneración, sino que Petroperú no sea perjudicado por el manejo de un precio igual en los derivados del petróleo que comercializa. Es decir, que pueda devolverle al Estado el IGV que le quiere cobrar a Petroperú por el hecho de ser una industria integrada", señaló.

Por ello planteó que es clave el ingreso de un socio de primer nivel para "evitar la injerencia política".

"Si usted crea un diseño por el cual la deuda la maneja a través de un fideicomiso, que el Estado logra volver a perfilar la deuda, logra crear dos o tres filiales, donde evidentemente la filial refinería, almacenamiento, comercialización, puede con independencia operativa ser atractiva para un inversionista que asuma un porcentaje minoritario", declaró.

Agregó que esa salida le tendría una posibilidad a Petroperú "de evitar este problema que se está repitiendo cada cierto tiempo de pedir auxilio al Estado peruano".