Empresarios chinos confirmaron asistencia a la Comisión de Fiscalización para declarar sobre reuniones con José Jerí

por Redacción RPP

La Comisión de Fiscalización del Congreso dispuso que el interrogatorio a Zhihua Yang y Ji Wu Xiadong se lleve a cabo desde las 2:00 p. m. en la sala 1 'Carlos Torres y Torres Lara' del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, en la sede del Legislativo.

Congreso
El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, Elvis Vergara, anunció que los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiadong aceptaron presentarse para declarar sobre las que sostuvieron con el presidente de la República, José Jeri, entre los meses de diciembre del 2025 y enero de este año.

"Tenemos la comunicación con su personal. Nos dijeron que se iban a venir. Esperemos que así sea", dijo en declaraciones a la prensa.

Aunque los citados acudirán voluntariamente este miércoles 11 de febrero al Parlamento, Vergara Mendoza subrayó la necesidad de que ese grupo de trabajo parlamentario obtenga facultades investigadoras para obligar la asistencia de quienes se resistan a colaborar. 

La Comisión de Fiscalización dispuso que el interrogatorio a Zhihua Yang y Ji Wu Xiadong se lleve a cabo desde las 2:00 p. m. en la sala 1 'Carlos Torres y Torres Lara' del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, en la sede del Legislativo, en el centro de Lima.

Los empresarios chinos deberán informar desde cuándo y en qué contexto conocen al mandatario, y cuál es el rol que tienen en la promoción de inversiones o proyectos de concesión con el Estado peruano. 

Asimismo, se les consultará si existió algún interés particular por parte de José Jerí en alguno de los rubros en los que desarrollan su actividad empresarial, y si se redactaron documentos de compromisos asumidos, como resultado de las reuniones, entre otros temas.

La investigación en el fuero parlamentario gira en torno a la reunión no registrada de José Jerí con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiadong, realizada el 26 de diciembre del 2025, en un restaurante – chifa, ubicado en el distrito limeño de San Borja, y sobre una segunda reunión, no registrada, entre el jefe del Estado y Zhihua Yang el último 6 de enero, en el local de Marka Capón, en el centro de Lima.

