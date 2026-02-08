Ministra de Economía dice que esta semana se anunciará "acción de constitucionalidad" contra leyes con iniciativa de gasto

Denisse Miralles, ministra de Economía, en diálogo con RPP, anunció que la próxima semana se dará a conocer los detalles de la "acción de constitucionalidad" que presentará el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional (TC), respecto de leyes impulsadas por el Congreso que habrían incurrido en iniciativa de gasto.

La titular del MEF precisó que el miércoles, 11 de febrero, habría sesión de Consejo de Ministros, tras lo cual el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, anunciará la norma que será motivo de la referida acción ante el TC.

"Sí, este Gobierno va a tomar acción respecto a observar que no se está respetando la Constitución. Cuando tú apruebas un gasto constante, lo dice la Constitución, tienes que identificar las fuentes de ingresos constantes que van a hacer viable esa medida. Si no, es sin práctica, por tanto, no se puede aplicar", explicó.

"Yo preferiría que el señor Premier lo anuncie. De hecho, en el Consejo de Ministros que vamos a tener seguro el miércoles, se va a tener ya algo puntual anunciado, algo con un detalle con cuál es la norma. Me han preguntado varias semanas, prefiero que él lo mencione [...] Sí se va a hacer esta acción en el marco del ámbito de la constitucionalidad y prefiero que la anuncie el señor Premier en la semana", remarcó.

Descarta "enfrentamiento" con el Parlamento

Consultada sobre la posibilidad de que la acción ante el TC genere alguna controversia con el Parlamento, la ministra de Economía descartó esa eventualidad y señaló que percibe "total receptividad" por parte de los congresistas para "buscar una salida".

"Yo no veo ningún espacio de enfrentamiento, porque es algo que lo hemos conversado desde el primer día, pero además porque yo veo total receptividad de los señores congresistas, de las comisiones involucradas para buscar una salida, porque también estamos ingresando a una nueva gestión ya este año; a mediados de año nosotros, pero también, a finales de año, se van los gobernadores, los alcaldes. Entonces, es un buen momento, justamente para, como Estado, revisar y tener estas políticas que permitan que las normas que se aprueban puedan ser efectivamente aplicadas desde el día siguiente", sostuvo.

En esa línea, Miralles señaló que el Ejecutivo viene haciendo lo posible por viabilizar las normas del Legislativo que implican gasto del sector público y dijo que comprende "la labor del congresista", pues en muchos casos de trata de temas "largamente postergados".

"Desde el día uno que nosotros ingresamos a esta gestión, desde octubre, nos sentamos no solo [con] las bancadas, sobre todo con las comisiones que están involucradas en esto. Ellos ven la necesidad también de generar estos marcos que hagan viable esas normas aprobadas", aseguró.

"Los congresistas reciben las iniciativas de la población y no podemos negar que muchas de esas normas aprueban temas necesarios, largamente postergados. Entonces, yo sí entiendo, comprendo totalmente la labor del congresista. Lo que estamos aportando es un diálogo directo para permitir hacer viables estas normativas", agregó.

Finalmente, la ministra recalcó que se está trabajado "marcos legales" que "hagan aplicables" las leyes impulsadas por el Congreso, de modo que se pueda "reducir" el impacto generado en la caja fiscal.

"Ya de las normas aprobadas, algunas de ellas estamos buscando fórmulas que las hagan aplicables, reduciendo el impacto que se tiene a la caja fiscal, dándole más gradualidad, dándole una especie de periodo de gracia y, de esa manera, reducir ese impacto de lo ya generado", indicó.

"Hay normas que ya están aprobadas, y vienen los sindicatos y nos dicen, obviamente, ‘oye, ya tengo este derecho’. Nosotros les explicamos por qué no puede ser posible, porque no se ha previsto previamente este marco y están entendiendo eso. Estamos trabajando marcos legales que hagan que esa medida, ese derecho que les ha generado la ley, sea de una manera gradual. Y estamos proponiendo proyectos de ley que, apenas se abra la legislatura, lo podamos aprobar", puntualizó.