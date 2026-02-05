Comisión de Fiscalización del Congreso cita para el miércoles 11 de febrero a empresarios chinos por reuniones con José Jerí

El interrogatorio se llevará a cabo desde las 2:00 p. m. en la sala 1 'Carlos Torres y Torres Lara' del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, en la sede del Poder Legislativo.

La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República citó para el miércoles 11 de febrero a los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiadong por las reuniones que sostuvieron con el presidente de la República, José Jeri, entre los meses de diciembre del 2025 y enero de este año.



A través de dos cartas suscritas por el presidente de este grupo de trabajo parlamentario, Elvis Vergara, se invita a los empresarios chinos para que informen desde cuándo y en qué contexto conocen al jefe del Estado, y cuál es el rol empresarial que tienen en la promoción de inversiones o proyectos de concesión con el Estado peruano.



También deberán responder si las reuniones fueron gestionadas a través de canales oficiales o por invitación directa —en los registros de Palacio de Gobierno consta que sus ingresos tuvieron como motivo reuniones de trabajo—, qué temas se trataron y sobre qué sector en particular, y qué funcionario o funcionarios lo recibieron.



Asimismo, se les consultará si existió algún interés particular por parte del mandatario José Jerí en alguno de los rubros en los que desarrollan su actividad empresarial, y si se redactaron documentos de compromisos asumidos, como resultado de las reuniones, entre otros temas.



La Comisión de Fiscalización del Congreso dispuso que el interrogatorio de ambos empresarios chinos se lleve a cabo desde las 2:00 p. m. en la sala 1 'Carlos Torres y Torres Lara' del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, en la sede del Poder Legislativo, en el centro de Lima.



La investigación en el fuero parlamentario gira en torno a la reunión no registrada de José Jerí con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiadong, realizada el 26 de diciembre del 2025, en un restaurante – chifa, ubicado en el distrito limeño de San Borja, y sobre una segunda reunión, no registrada, entre el jefe del Estado y Zhihua Yang el último 6 de enero, en el local de Marka Capón, en el centro de Lima.



También se investiga las visitas de ambos empresarios chinos a Palacio de Gobierno hasta en tres oportunidades entre diciembre del 2025 y enero de este año.