Comisión de Fiscalización del Congreso cita para el miércoles 11 de febrero a empresarios chinos por reuniones con José Jerí

La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República citó para el miércoles 11 de febrero a los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiadong por las reuniones que sostuvieron con el presidente de la República, José Jeri, entre los meses de diciembre del 2025 y enero de este año.
A través de dos cartas suscritas por el presidente de este grupo de trabajo parlamentario, Elvis Vergara, se invita a los empresarios chinos para que informen desde cuándo y en qué contexto conocen al jefe del Estado, y cuál es el rol empresarial que tienen en la promoción de inversiones o proyectos de concesión con el Estado peruano.
También deberán responder si las reuniones fueron gestionadas a través de canales oficiales o por invitación directa —en los registros de Palacio de Gobierno consta que sus ingresos tuvieron como motivo reuniones de trabajo—, qué temas se trataron y sobre qué sector en particular, y qué funcionario o funcionarios lo recibieron.
Asimismo, se les consultará si existió algún interés particular por parte del mandatario José Jerí en alguno de los rubros en los que desarrollan su actividad empresarial, y si se redactaron documentos de compromisos asumidos, como resultado de las reuniones, entre otros temas.
La Comisión de Fiscalización del Congreso dispuso que el interrogatorio de ambos empresarios chinos se lleve a cabo desde las 2:00 p. m. en la sala 1 'Carlos Torres y Torres Lara' del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, en la sede del Poder Legislativo, en el centro de Lima.
La investigación en el fuero parlamentario gira en torno a la reunión no registrada de José Jerí con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiadong, realizada el 26 de diciembre del 2025, en un restaurante – chifa, ubicado en el distrito limeño de San Borja, y sobre una segunda reunión, no registrada, entre el jefe del Estado y Zhihua Yang el último 6 de enero, en el local de Marka Capón, en el centro de Lima.
También se investiga las visitas de ambos empresarios chinos a Palacio de Gobierno hasta en tres oportunidades entre diciembre del 2025 y enero de este año.