"No tengo idea": Rospigliosi no precisa si convocaría a pleno extraordinario en 15 días, en caso se solicite con 78 firmas

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, en diálogo con RPP, se pronunció respecto a las seis mociones de censura presentadas, hasta el momento, contra el jefe de Estado, José Jerí, tras revelarse que sostuvo reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang.

Como se sabe, en los últimos días, diversos parlamentarios han señalado la necesidad de que se convoque a un pleno extraordinario para abordar el debate de dichas mociones, dado que la legislatura recién inicia en marzo próximo. Según indica el Reglamento del Congreso, la realización de dicho pleno se puede solicitar con 78 firmas, con lo que el titular del Legislativo tendría 15 días para convocar a la sesión.

Al respecto, Rospigliosi Capurro dijo que, de reunirse las firmas requeridas, la fecha en que programe el pleno extraordinario "ya dependerá de la situación que se presente en ese momento", aunque dijo no tener "idea" sobre si convocaría en el plazo establecido, dado que está a puertas la Semana de Representación.

"No, no tengo idea [si convocaría en 15 días]. Tendríamos que ver la situación. Por ejemplo, la siguiente semana es semana de representación. La iniciamos el lunes. Es una semana de representación peculiar porque, como yo propuse y finalmente la mesa directiva aprobó, en esta semana de representación y en las siguientes, hasta las elecciones, no se va a pagar ni viáticos a los congresistas, ni a sus asesores, ni van a haber pasajes para los congresistas ni para sus asesores", indicó.

"Pero, de hecho, hay semana de representación. Eso no se puede cambiar porque está en el Reglamento del Congreso. Así es que, por ejemplo, es una situación en la cual no se puede realizar un pleno. Pero, en fin, esperemos a ver qué ocurre, a ver si hay 78 firmas o no", enfatizó.

Asimismo, Rospigliosi remarcó que, de realizarse el pleno extraordinario, este debe hacerse "con agenda fija, es decir, no es como un pleno normal donde se puede discutir la agenda que está planteada o se puede cambiar o se pueden discutir muchas cosas". Además, indicó que él no puede convocar por iniciativa propia.

"Yo no tengo iniciativa. Yo no puedo, así quisiera, yo no puedo convocar. Solamente puede convocar el presidente [de la república] o 78 firmas. Si yo quisiera, si estuviera loco por realizar un pleno, no puedo", subrayó.

"Ellos tratarían primero de sacarme a mí de la Presidencia del Congreso y después a Jerí"

Por otro lado, consultado acerca de si daría un paso al costado como titular del Legislativo en caso José Jerí sea removido de la Presidencia de la República, Rospigliosi dijo que "nadie lo sabe". En su lugar, alegó que también hay una moción de censura en su contra y que "caviares y comunistas" pretenderían "sacarlo" primero a él.

"No, eso nadie lo sabe porque, por ejemplo, hay seis mociones de censura, una de vacancia contra Jerí, pero también hay una moción de censura contra mí. Es decir, este juego del grupo caviar y comunista del Congreso y los que están afuera y los que lo respaldan [...] Este juego pretende no solamente derribar al presidente de la república, sino también a mí, obviamente", señaló.

"En ese momento, lo primero que se votaría, seguramente, sería la censura contra mí, ya veríamos. Ellos tratarían primero de sacarme a mí de la Presidencia del Congreso y después a Jerí de la Presidencia de la República, en fin. No sé, hay muchos escenarios ahí, a estas alturas me parece que no tiene mucho sentido ponerse a discutir qué pasaría si es que. Ya veremos", agregó.

Respecto al motivo por el que se buscaría sacarlo del cargo, el parlamentario fujimorista dijo que es porque "defiende la estabilidad del país".

"[Es] porque, obviamente, no les gusto. O sea, alguien que defiende la estabilidad del país, la institucionalidad, defiende a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional y critica el control de la mafia caviar sobre el sistema judicial, obviamente, no les entusiasma. Entonces ellos lo que quieren es tumbar al presidente de la República y a mí, a los dos. Por eso han presentado también una moción de censura contra mí", puntualizó.