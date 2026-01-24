Especialistas concuerdan en que la vacancia es el procedimiento que corresponde si se busca la salida del cargo de José Jerí

Los abogados Carlos Rivera y Wilber Medina manifestaron que Jerí, en estos momentos, no está ejerciendo la función de titular del Congreso, sino de mandatario.

Los abogados Carlos Rivera y Wilber Medina advirtieron este viernes en el programa Prueba de fuego, de RPP TV, que si el Congreso quiere buscar la salida de José Jerí como jefe del Estado es solo a través de una moción de vacancia y no censura. Esto porque el presidente, pese a ser legislador, no ejerce actualmente alguna función parlamentaria.

"Él fue elegido como congresista, pero en realidad él está ejerciendo la Presidencia de la República y, por lo tanto, no le corresponde ser censurado, no está ejerciendo la función de presidente del Congreso, sino de mandatario", sostuvo Rivera.

Wilber Medina señaló que, si se produjera la vacancia, José Jerí dejaría el cargo y asumiría el actual titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi. Aunque esto puede variar si se hacen algunas variantes.

"Corresponde [asumir] al señor Rospigliosi, si el Congreso decide cambiar o recomponer la Mesa Directiva, el nuevo presidente [del Parlamento] pasaría [a ser jefe de Estado]", comentó el abogado.

Medina indicó que ya hay un precedente: lo ocurrido en el año 2001, cuando Valentín Paniagua asumió la presidencia, luego de que Fujimori dejara el poder. En ese sentido, recordó que en ese momento Luz Salgado era la presidenta del Congreso, pero las fuerzas políticas se opusieron a ello y renovaron la Mesa Directiva.

Por su parte, Carlos Rivera consideró que la elección de Jerí como presidente fue una irresponsabilidad política por parte del Congreso, porque se sabía que es una persona sin experiencia ni capacidad de gestión.

Desde el Congreso se están impulsando 5 mociones con el objetivo de que José Jerí deje la Presidencia: una de vacancia impulsada por Segundo Montalvo (Perú Libre) y cuatro de censura impulsadas por Edward Málaga (no agrupado), Edwin Martínez (Acción Popular), Jaime Quito (Bancada Socialista) y Sigrid Bazán (Bloque Democrático Popular).