Caída en la aprobación de José Jerí responde a la reunión que sostuvo en chifa, señala el gerente general de CPI

Omar Castro, gerente general de la encuestadora CPI, analizó los resultados del más reciente estudio de opinión pública presentado en exclusiva por RPP, el cual reveló un descenso de casi 8 puntos porcentuales en la popularidad del presidente José Jerí.

Según explicó el especialista, el trabajo de campo concluyó apenas este último viernes 16 de enero, por lo que las cifras recogen "el efecto real" que tuvo en la ciudadanía la polémica reunión no oficial del mandatario en un chifa de San Borja.

"Este estudio es el primero que está midiendo prácticamente toda la semana la repercusión que tuvo en los medios y el rebote en redes sociales. Eso explica que la aprobación del presidente Jerí haya bajado de un 52%, hace un mes atrás, a un 44% (44.3%)", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Castro explicó que la etapa de gracia de la que gozaba el presidente Jerí se está agotando. | Fuente: RPP

Índice de desaprobación aumentó a 40.4%

Para el gerente de CPI, otro punto importante es el índice de desaprobación en la gestión de Jerí, que en diciembre se situaba en 31.4%, y ahora saltó a 40.4%.

Castro sostuvo que este revés responde directamente a la percepción de falta de transparencia generada por las imágenes del presidente intentando ocultar su identidad.

"La rapidez de esta caída responde a esta acción en el chifa de acudir a una reunión con capucha, con lentes. Una imagen totalmente de querer pasar desapercibido, de no querer ser descubierto. Y esto podría haber restado en él este carácter de credibilidad", aseveró.

Fin de la "luna de miel"

El analista recordó que Jerí inició su mandato con una expectativa inusualmente alta, favorecido por el contraste con la gestión de Dina Boluarte (quien dejó el cargo con 1.8% de aprobación) y por sus gestos iniciales de "hombre de acción", como llegar a los incendios antes que los bomberos o dialogar con comerciantes informales.

Sin embargo, Castro advirtió que esa etapa de gracia se está agotando. "Cuando las expectativas son muy altas (...) y no se cumplen, las caídas son muy grandes también", explicó.

Finalmente, señaló que, si bien gestos como dialogar con los transportistas antes del paro ayudaron, la ciudadanía ha comenzado a exigir resultados concretos, especialmente frente a la inseguridad ciudadana.

"La famosa luna de miel iba a terminar en algún momento", culminó.