Aprobación del presidente José Jerí cayó al 44.3 % en enero, según CPI

La aprobación del presidente de la República, José Jerí, descendió a 44.3 % en enero, de acuerdo con la más reciente encuesta de CPI, presentada en exclusiva por RPP. En contraste, el 40.4 % de los ciudadanos desaprueba su gestión, mientras que un 15.4 % no precisa su opinión.

El estudio revela que el respaldo al mandatario se concentra principalmente en Lima y Callao, donde reside el 50 % de quienes aprueban su desempeño, frente a un 40.9 % que vive en el interior del país. En tanto, entre quienes desaprueban su gestión, el 36.5 % se ubica en la capital y el primer puerto, y el 42.7 % en las regiones.

Si desmenuzamos por zonas, la base de apoyo del jefe del Estado se encuentra en la Costa y Sierra Norte, con un 49.4 %, así como en Oriente, donde alcanza el 46.8 %. En contraste, los mayores niveles de rechazo se registran en la Sierra Centro y Sur (52.3 %) y en la Costa Sur (42.4 %).

La encuesta también muestra que, en comparación con noviembre de 2025, la aprobación presidencial cayó 7.7 puntos porcentuales.

El trabajo de campo se realizó entre el 11 y el 16 de enero; es decir, la mayoría de las encuestas se aplicó después de que, el 11 de enero por la noche, se revelara que el presidente Jerí sostuvo una reunión no registrada oficialmente —el 26 de diciembre del año pasado— con el empresario chino Zhihua Yang en un chifa del distrito limeño de San Borja.

Por otro lado, el sondeo evidencia una fuerte desaprobación del Congreso de la República: solo el 8.1 % de los peruanos aprueba su gestión, mientras que un 85.8 % la rechaza y un 6.1 % no precisa.

Ficha técnica



La encuesta se aplicó a una muestra de 1 200 personas de la población urbana del país, hombres y mujeres de entre 18 y 70 años. La técnica empleada fue la encuesta presencial en hogares, realizada entre el 11 y el 16 de enero del presente año. El estudio tiene un nivel de confianza de 95.5 % y un margen de error de ±2.8 %.