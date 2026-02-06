PJ evaluará el 9 de febrero si ordena el cierre de la investigación contra Vladimir Cerrón por el caso Los dinámicos del centro

Según la Fiscalía Anticorrupción, Los dinámicos del centro era una red criminal que cobraba sobornos para otorgar licencias de conducir en la región de Junín y contrataba personal afiliado o simpatizante de Perú Libre para luego exigirles sobornos.

El Poder Judicial evaluará este lunes 9 de febrero si ordena o no el cierre de la investigación preparatoria seguida al prófugo exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, y otros por el caso Los dinámicos del centro.

En una audiencia virtual a realizarse desde las 9:00 a. m., el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional analizará los recursos de control de plazo que presentaron varios de los investigados con el que buscan que la Fiscalía Anticorrupción disponga la conclusión de esta investigación preparatoria y emita el pronunciamiento que corresponda; es decir, que determine si presenta una acusación fiscal contra los implicados en este caso o bien solicita al Poder Judicial el "sobreseimiento" o archivo de este proceso penal.

La instancia judicial también determinó que este lunes se escuchen los argumentos de los representantes del Ministerio Público y de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a fin de poder emitir una decisión al respecto en los próximos días.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Los dinámicos del centro era una red criminal que tenía más de 42 integrantes, en cuatro niveles, que cometían dos actividades específicas: el cobro de sobornos para otorgar licencias de conducir en la región de Junín y la contratación de personal afiliado o simpatizante de Perú Libre para luego cobrarles sobornos.

El 23 de enero del 2025, el juez Jorge Chávez Tamariz emitió una resolución en la que ordenó una prórroga de 30 meses adicionales con el fin de que la Fiscalía Anticorrupción pueda concluir las actuaciones necesarias para que pueda emitir un pronunciamiento dentro de esta investigación preparatoria, cuyo plazo inicial de 36 meses venció el 28 de junio del 2024.