Carlos Álvarez advierte dar un paso al costado si País Para Todos no aclara caso de franja electoral: ¿Qué dice el partido?

Carlos Álvarez, candidato presidencial de País para Todos, advirtió este miércoles que renunciará a su candidatura si su partido no aclara la denuncia sobre un presunto direccionamiento de recursos de la franja electoral y no sanciona a los responsables.

El pronunciamiento lo realizó a través de un video difundido en sus redes sociales, luego de que programas periodísticos revelaran que varios partidos, incluido País Para Todos, habrían destinado 700 mil soles al canal Nativa, presuntamente con una comisión del 15 %.

Álvarez deslindó toda responsabilidad en el manejo financiero del partido y exigió transparencia inmediata.

“Quiero dejar en claro que yo no soy el encargado de las finanzas ni los movimientos del partido”, expresó en su mensaje, subrayando que no fue notificado ni consultado sobre los medios seleccionados para la publicidad electoral.

“Si no caen los culpables, el que va a dar un paso al costado voy a ser yo, por respeto a ustedes y a mi mensaje”, indicó.

El candidato también cuestionó la vigencia de la ley que permite el financiamiento público para estas campañas, calificando la situación actual como un negocio con el dinero de los impuestos de los ciudadanos.

El pronunciamiento de País Para Todos

Frente al emplazamiento de su candidato presidencial, el partido País Para Todos emitió un comunicado oficial en el que descarta cualquier acto de corrupción o irregularidad en el manejo de la franja electoral.

La organización política aclaró que Álvarez no ha participado en la distribución de estos recursos, ya que dicho proceso es estrictamente administrativo y recae sobre el personero legal del partido.

“Concluimos de forma categórica que el proceso se realizó con absoluta transparencia, sin indicios de corrupción ni direccionamiento alguno, y bajo criterios estrictamente estratégicos”, afirmó la Comisión Política de la agrupación en su pronunciamiento.

Asimismo, el partido manifestó su disposición de desistir del uso de la franja en el medio Nativa para evitar sospechas infundadas, a la vez que calificó como difamatorias las versiones sobre el cobro de comisiones.

Apoyo de candidatos a senadores y diputados

A través de un comunicado compartido en X por el candidato Martín Soto, los postulantes a senadores y diputados de País Para Todos expresaron su respaldo total a Álvarez.

“Reconocemos la dignidad y valentía de Carlos Álvarez, quien ha exigido explicaciones inmediatas a la dirigencia de País para Todos y ha marcado un deslinde total frente a decisiones de financiamiento público en las que no ha tenido participación”, señalaron.

Los candidatos advirtieron que también renunciarán si el partido no identifica y separa a los responsables.

“Si el partido presidido por Vladimir Meza no da explicaciones inmediatas, no identifica responsables y no los separa del partido, nosotros, los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados firmantes renunciaremos, siguiendo el ejemplo de Carlos Álvarez. Preferimos perder candidaturas antes que perder la dignidad”, se lee en el comunicado.

