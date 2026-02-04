Elecciones 2026: JNE identifica focos de riesgo electoral en Lima, Puno, Cusco y otras seis regiones

A casi dos meses de las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha identificado que al menos nueve regiones del país presentan mayor riesgo de conflictividad electoral; es decir, zonas donde podrían registrarse desacuerdos o protestas durante el desarrollo del proceso electoral.
En diálogo con El Poder en tus Manos, Eugenia Fernán, Directora Nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), explicó que este mapa de riesgo se construye a partir de un análisis técnico que cruza distintos indicadores vinculados al comportamiento electoral y al contexto social y de seguridad en cada región.
"Nosotros estamos en este momento atentos a algunas regiones que ya presentan, según nuestro índice de conflictividad o de mapa de calor, alguna preocupación sobre la materia, teniendo en cuenta sus antecedentes de conflictividad anteriores [como las elecciones 2021], la actual conflictividad social que puede ocurrir en cada una de estas regiones, pero también la inseguridad ciudada que presenta correspondiente a la tasa de homicidios. Tomando en consideración estas variables, hemos listado ima seroe de regiones donde estamos mucho más atentos de los acontecidmientos en el ámbito electoral. Estas son Lima, Loreto, Cusco, Puno, Áncash, Piura, Arequipa, Lambayeque y La Libertad", indicó.
Acciones conjuntas para anticipar la conflictividad electoral
Con el objetivo de prevenir posibles conflictos y garantizar el adecuado desarrollo del proceso electoral, el JNE instaló en mayo de 2025 la primera comisión interinstitucional, con la participación de entidades como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y organizaciones de la sociedad civil. Actualmente, funcionan 27 comisiones a nivel nacional, orientadas a coordinar acciones y compartir información frente a escenarios de riesgo.
Según explicó Eugenia Fernán, del JNE, estos espacios permiten identificar posibles problemas a partir de antecedentes de conflictividad electoral, la situación social de cada región y las características de su población electoral. En regiones amazónicas como Loreto y Madre de Dios, por ejemplo, se busca adecuar los mensajes informativos para comunidades indígenas y promover un voto informado.
La funcionaria advirtió además que la desinformación es uno de los principales factores de riesgo, por lo que su prevención es parte central del trabajo de estas comisiones, que reúnen a cerca de 300 servidores públicos de distintas entidades del Estado.