Elecciones 2026: JNE identifica focos de riesgo electoral en Lima, Puno, Cusco y otras seis regiones

Regiones con mayor riesgo de conflictividad electoral, según el JNE. | Fuente: RPP

Incidentes reportados durante el proceso electoral

Entre los últimos reportes registrados figuran agresiones a candidatos en ciudades como Trujilo y Arequipa. Situaciones similares se han reportado en Puno, donde además se viene difundiendo desinformación que podría afectar la confianza de la ciudadanía en los organismos electorales, advirtió la especialista del JNE.

"En Puno hemos encontrado mensajes alusivos a que no va a existir cadena de custodia de las actas electorales o que esta va a ser muy débil. Que también hay la posibilidad de que el recuento de votos no se lleve adecuadamente o que exista un mal tratamiento de las actas observadas", indicó.

Y agregó: "Estos son mensajes que dañan el trabajo que venimos realizando desde el Sistema Electoral y que afectan, por supuesto, a la población en su conjunto. Se les está desinformando y no solamente ello, se les está causando cierta zozobra y desconfianza en las actuaciones del Jurado Nacional de Elecciones y del Jurado Electoral Especial en lo que significa la administración de justicia electoral".

Fernán mencionó que, en el caso de Cusco, se han reportado restricciones al acceso a información electoral en zonas rurales y dispersas, lo que afecta la posibilidad de que los electores conozcan a los candidatos y el desarrollo del proceso electoral.

En tanto, en la provincia del Santa, en Áncash, se ha identificado un desconocimiento de los procedimientos necesarios para autorizar el uso adecuado de los espacios públicos durante la campaña, lo que también genera riesgos de conflicto.

Eugenia Fernán, Directora Nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial del JNE. | Fuente: RPP

¿Una guía para que los candidatos desarrollen sus actividades en campaña?

Eugenia Fernán, del Jurado Nacional de Elecciones, informó que la autoridad electoral ha elaborado un instrumento dirigido a los candidatos con recomendaciones de autocuidado para el desarrollo de sus actividades proselitistas, en un contexto marcado por la inseguridad ciudadana, las tasas de homicidios y la presencia de crimen organizado en algunas zonas del país.

Según explicó, se trata de “una hoja de ruta de con quién se debe coordinar, en qué circunstancias se debe coordinar”, además de pautas sobre “los lugares apropiados para realizar el contacto con el público” durante su campañas, los horarios más seguros, el uso de vehículos y la evaluación de espacios con iluminación deficiente o accesos limitados. Precisó que el documento fue aprobado recientemente y se encuentra a la espera de su difusión.

"También considerar la revisión de vehículos, contar con la gente adecuada, saber quién está en el entorno de cada candidato, cada agrupación, cada lugar donde ellos estén, teniendo en cuenta los antecedentes que hemos visto en otros lugares como Colombia y Ecuador, donde han ocurrido no solo atentados, sino homicidios contra candidatos. Entonces, es una realidad que el Jurado Nacional de Elecciones está tomando en consideración para emitir estas recomendaciones que las vamos a difundir, pero también vamos a hacerlas llegar a al público objetivo que nos interesa que conozcan de estas recomendaciones", señaló.

Por otro lado, recalcó que el uso de chalecos antibalas por parte del personal del Jurado Nacional de Elecciones es una de las medidas que se vienen evaluando para preservar su integridad durante el proceso electoral. “Es una de las opciones que sí se han pensado justamente para preservar la integridad de las personas que tenemos que realizar nuestro trabajo de manera continua en los procesos electorales”.