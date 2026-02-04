Contraloría y Fiscalía deberían intervenir ante mal uso de recursos para la franja electoral, dice precandidato de Primero La Gente

Rudecindo Vega, precandidato a la alcaldía de Lima por el partido Primero La Gente, se pronunció sobre la crisis interna que atraviesa la agrupación, luego de que su dirigencia denunciara presuntas irregularidades en el uso de los recursos asignados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para la franja electoral.

Según se informó, un total de S/416 mil del dinero público destinado a la propaganda electoral del partido habría sido direccionado a la empresa ABRA Producciones SAC, razón social del canal Nativa Televisión, medio de comunicación de propiedad de Miguel del Castillo, fundador de la agrupación.

La dirigencia partidaria sostiene que esta decisión se habría tomado de manera unilateral, sin pasar por los canales institucionales, lo que calificaron como una grave falta ética y un evidente conflicto de intereses.

“No es plata del partido, es plata pública”

En entrevista con Las cosas como son de RPP, Rudecindo Vega señaló que los recursos de la franja electoral no pertenecen a los partidos, sino que son fondos públicos que el Estado asigna para difundir propuestas políticas ante la ciudadanía, por lo que su uso debe ser especialmente cuidadoso.

“No es plata del partido, no es plata privada, es plata pública, es plata del Estado que se distribuye a través de los partidos políticos (…) Cuando se hace mal uso, es un mal uso de fondos públicos”, sostuvo.

El precandidato consideró que, ante estos hechos, correspondería la intervención de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público, a fin de supervisar el uso de estos recursos.

“La Contraloría debería de supervisar la manera cómo se utiliza la plata pública para la franja electoral, igual la Fiscalía. Y si hay irregularidades en los partidos, ellos deberían de intervenir”, afirmó.

Asimismo, explicó que, al detectarse que no se siguieron “los canales oficiales”, el partido inició un proceso interno institucional que actualmente se encuentra en trámite.

En ese contexto -detalló- Miguel del Castillo presentó su renuncia a la candidatura al Congreso y solicitó licencia en el partido hasta el 13 de abril, lo que, según explicó, lo deja fuera de cualquier posibilidad de postular a la Municipalidad de Lima, como él anunció, debido a los plazos electorales.

“Los plazos que existen para las precandidaturas para definir candidaturas a las elecciones regionales y municipales se cierran una semana antes de las elecciones nacionales”, mencionó.

El precandidato remarcó que Primero La Gente es, hasta el momento, el único partido que ha tomado una medida correctiva inmediata frente a este tipo de hechos, al solicitar la renuncia de Del Castillo.

“El partido se lo pidió con anticipación y es el único que lo ha hecho. Hay partidos que han entregado cerca del 100 % de la franja electoral a medios de comunicación que ni siquiera son conocidos”, concluyó.