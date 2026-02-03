Elecciones 2026: Miguel del Castillo renuncia a su candidatura a diputado por Primero La Gente

Carta de Miguel del Castillo en la que comunica su renuncia a la candidatura como diputado por Lima. | Fuente: RPP

¿Con la mira en las elecciones municipales?

En declaraciones a El Poder en tus Manos, Miguel del Castillo explicó que su decisión de renunciar a la candidatura a la Cámara de Diputados responde a una evaluación interna de Primero La Gente, en la que se analiza una eventual postulación a la Alcaldía de Lima en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo.

"El 11 de febrero es el último día en el cual se pueden efectuar renuncias. Tenemos otro proceso, que es el regional y municipal, y se hizo una evaluación, como equipo, para poder asumir la responsabilidad de ser de la candidatura a Lima. Entonces, el hecho de ser elegido diputado —un cargo que no estuvo en los planes, pues inicialmente se evaluó una precandidatura presidencial— [...] nos ha llevado a evaluar la posibilidad de ir a Lima, primero vamos a evaluar cómo nos va en el proceso [de las elecciones generales]. Tenemos una excelente lista parlamentaria para poder luchar y pelear la posibilidad en estas elecciones", indicó.

El fundador de Primero La Gente precisó que esta posibilidad ha sido discutida al interior de su agrupación y que la decisión final se tomará tras conocerse los resultados de las elecciones del próximo 12 de abril.

"Mantenerme en una lista parlamentaria quitaba las posibilidades [de ser candidato a alcalde], y creo que es importante armar el proyecto municipal y regional", recalcó.

Cabe precisar que, de acuerdo con el cronograma de las Elecciones Generales 2026, el 11 de febrero vence el plazo para que los candidatos inscritos puedan renunciar a la contienda electoral, conforme a lo establecido por la ley.