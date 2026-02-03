Elecciones 2026: Miguel del Castillo renuncia a su candidatura a diputado por Primero La Gente

Miguel del Castillo, fundador del partido Primero La Gente, renunció a su candidatura a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana, en el marco de las Elecciones Generales 2026. La agrupación, que tiene como candidata presidencial a la exministra Marisol Pérez Tello, fue uno de los últimos partidos en registrar a sus postulantes ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en diciembre pasado, tras denunciar fallas e interrupciones en la plataforma virtual habilitada para este proceso.
A través de un oficio, dirigido al Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Oeste 3, Del Castillo comunicó su retiro de la contienda al señalar que esta decisión responde a "motivos estrictamente personales".
"La presente renuncia se formula en marco al respeto institucional, sin ánimo de afectar el normal desenvolvimiento de la organización a la cual le deseo el mayor de los éxitos", se lee en el documento.