Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Elecciones 2026: Miguel del Castillo renuncia a su candidatura a diputado por Primero La Gente

Elecciones 2026: Miguel del Castillo renuncia a su candidatura a diputado por Primero La Gente
Elecciones 2026: Miguel del Castillo renuncia a su candidatura a diputado por Primero La Gente | Fuente: RPP
Karina Valencia Pantoja

por Karina Valencia Pantoja

·

El fundador de Primero La Gente señaló que dejó su candidatura al Congreso para evaluar una eventual postulación a la alcaldía de Lima. La agrupación tiene como candidata presidencial a la exministra Marisol Pérez Tello.

Miguel del Castillo, fundador del partido Primero La Gente, renunció a su candidatura a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana, en el marco de las Elecciones Generales 2026. La agrupación, que tiene como candidata presidencial a la exministra Marisol Pérez Tello, fue uno de los últimos partidos en registrar a sus postulantes ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en diciembre pasado, tras denunciar fallas e interrupciones en la plataforma virtual habilitada para este proceso.

A través de un oficio, dirigido al Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Oeste 3, Del Castillo comunicó su retiro de la contienda al señalar que esta decisión responde a "motivos estrictamente personales".

"La presente renuncia se formula en marco al respeto institucional, sin ánimo de afectar el normal desenvolvimiento de la organización a la cual le deseo el mayor de los éxitos", se lee en el documento.

Carta de Miguel del Castillo en la que comunica su renuncia a la candidatura como diputado por Lima.
Carta de Miguel del Castillo en la que comunica su renuncia a la candidatura como diputado por Lima. | Fuente: RPP
Te recomendamos

¿Con la mira en las elecciones municipales?

En declaraciones a El Poder en tus Manos, Miguel del Castillo explicó que su decisión de renunciar a la candidatura a la Cámara de Diputados responde a una evaluación interna de Primero La Gente, en la que se analiza una eventual postulación a la Alcaldía de Lima en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo.

"El 11 de febrero es el último día en el cual se pueden efectuar renuncias. Tenemos otro proceso, que es el regional y municipal, y se hizo una evaluación, como equipo, para poder asumir la responsabilidad de ser de la candidatura a Lima. Entonces, el hecho de ser elegido diputado —un cargo que no estuvo en los planes, pues inicialmente se evaluó una precandidatura presidencial— [...] nos ha llevado a evaluar la posibilidad de ir a Lima, primero vamos a evaluar cómo nos va en el proceso [de las elecciones generales]. Tenemos una excelente lista parlamentaria para poder luchar y pelear la posibilidad en estas elecciones", indicó.

El fundador de Primero La Gente precisó que esta posibilidad ha sido discutida al interior de su agrupación y que la decisión final se tomará tras conocerse los resultados de las elecciones del próximo 12 de abril.

"Mantenerme en una lista parlamentaria quitaba las posibilidades [de ser candidato a alcalde], y creo que es importante armar el proyecto municipal y regional", recalcó.

Cabe precisar que, de acuerdo con el cronograma de las Elecciones Generales 2026, el 11 de febrero vence el plazo para que los candidatos inscritos puedan renunciar a la contienda electoral, conforme a lo establecido por la ley.

El poder en tus manos

EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Miguel del Castillo Primero La Gente Elecciones JNE El Poder en tus Manos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Elecciones

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA