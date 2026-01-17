Doce alianzas electorales solicitaron su inscripción ante el JNE para participar en las elecciones regionales y municipales

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indicó que estas alianzas están conformadas por diversas organizaciones políticas, entre partidos políticos y movimientos regionales, lo que representa una reducción efectiva en el número de competidores individuales en el proceso electoral.

Un total de 12 alianzas electorales presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sus solicitudes de inscripción para participar en las elecciones regionales y municipales de 2026.



Durante los días habilitados para este trámite, el órgano electoral registró el ingreso de las siguientes coaliciones: Alianza Electoral Venceremos; Avanza País–Partido de Integración Social; Alianza Fuerza Tacna; APP–Trabaja Ayacucho; APP–La Cholita; Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú–Comunidad Política Inka Perú; Renovación Popular y Toro; Renovación Popular y Perú; Libertad Popular; Alianza Regional por el Perú; Alianza Electoral Partido Democrático Somos Perú; y Alianza Electoral Contigo–Podemos Perú.



El JNE indicó en un comunicado que estas 12 alianzas están conformadas por diversas organizaciones políticas, entre partidos políticos y movimientos regionales, lo que representa una reducción efectiva en el número de competidores individuales en el proceso electoral.



Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de este hito del calendario electoral, el JNE amplió el horario de atención presencial de su Mesa de Partes, ubicada en el jirón Cusco 653, en el Cercado de Lima, así como en sus Oficinas Desconcentradas a nivel nacional, hasta las 23:59 horas de este sábado, último día del plazo.



Cuatro alianzas observadas

De las solicitudes ingresadas, la mayoría fue derivada a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) para su revisión y tramitación, conforme a los requisitos establecidos. No obstante, cuatro se encuentran observadas por no cumplir con la totalidad de las exigencias normativas, según detalló la especialista de la Oficina de Atención al Usuario del JNE, Fabiola Ponce, en una entrevista con RPP.



Entre los principales requisitos se encuentran la presentación del acta de constitución de la alianza y su reglamento electoral, acta que debe precisar el proceso electoral en el que se participa, los órganos de gobierno, la denominación y símbolo, la declaración expresa de objetivos, los acuerdos sobre democracia interna y la definición de las autoridades responsables de las decisiones económico-financieras y su relación con la tesorería.



Asimismo, se exige la designación de los personeros legales y técnicos, del tesorero y de los tesoreros descentralizados, responsables de la ejecución de las decisiones económico-financieras, así como la forma de distribución del financiamiento público directo que corresponda a la alianza, entre otros aspectos.