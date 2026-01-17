Elecciones Generales 2026: ONPE aprobó modelos definitivos de las cédulas de sufragio

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) formalizó la aprobación de los modelos definitivos de las cédulas de sufragio que se emplearán en las Elecciones Generales 2026 para la elección de presidente de la República, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino, así como el modelo para una eventual segunda vuelta electoral.

La Resolución Jefatural publicada este sábado, 17 de enero, en las Normas Legales del diario oficial El Peruano especifica tres tipos de documentos electorales principales. La primera es la Cédula para Elecciones Generales: contempla cinco columnas de votación para presidente, senadores nacionales, senadores regionales, diputados y Parlamento Andino.

Esta cédula presenta un tamaño mínimo de 42 cm. de ancho por 21 cm. de largo, que puede incrementarse hasta los 44 cm. de largo, según el número de organizaciones participantes.

El diseño está organizado en columnas identificadas por colores: celeste para la fórmula presidencial, rosado para senadores nacionales, marrón para senadores regionales, verde para diputados y amarillo para el Parlamento Andino.

Cada sección incluye instrucciones para el elector, el símbolo de la organización política y, en el caso de la fórmula presidencial, la fotografía del candidato.



Otros modelos

Además, está la Cédula para el Personal en Actividad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, diseñada para las mesas donde sufraga el personal destacado, omitiendo las columnas de senadores regionales y diputados.



Finalmente, la Cédula para la Segunda Elección Presidencial presenta un formato simplificado, que contiene únicamente las dos fórmulas que alcancen dicha instancia.

Para la seguridad y el control del proceso, todas las cédulas incorporan códigos de barras en el anverso y reverso, además de tramas de seguridad con las siglas “JNE, ONPE, Reniec”.