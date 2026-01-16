Elecciones regionales y municipales 2026: este sábado 17 de enero se vence el plazo para presentar solicitudes de alianzas electorales ante el JNE

El Jurado Nacional de Elecciones informó que, hasta a la 1 de la tarde del viernes 16 de enero, recibió solo una solicitud de inscripción de alianza electoral con miras a las elecciones regionales y municipales 2026. Para este proceso electoral, que se llevará a cabo el 4 de octubre, están inscritas 150 organizaciones políticas, entre partidos y movimientos regionales.

Este sábado 17 de enero se vence el plazo para que las organizaciones políticas inscritas para las elecciones regionales y municipales 2026 inscriban sus alianzas electorales ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). A solo horas de que se cumpla este hito electoral, el JNE informó que solo ha recibido una solicitud de alianza electoral.

Así lo señaló Felipe Paredes, director del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), quien precisó que, con corte a la 1:00 p. m. del viernes 16 de enero, la única alianza presentada está conformada por cinco partidos políticos con alcance nacional: Nuevo Perú por el Buen Vivir, Unidad Popular, Partido Popular Voces del Pueblo, Adelante Pueblo Unido y Resurgimiento Unido Nacional-RUNA, que han solicitado su inscripción bajo la denominación “Venceremos”.

"Esta solicitud ahora será calificada por la Dirección del Registro de Organizaciones Políticas dentro del plazo establecido en el reglamento. La fecha límite para que una solicitud quede inscrita es el 16 de febrero. Tenemos que revisar el contenido de la solicitud, pero intuyo que, si la han presentado es para postular en las elecciones en sí; es decir, a las regionales y a las municipales, ya dependerá de la alianza decidir en dónde presentan candidatos", detalló Paredes.

El funcionario también detalló los alcances y posibilidades de las alianzas electorales para este proceso, pues pueden aliarse entre partido-partido, partido-movimiento y movimiento-movimiento, según indica la norma electoral. "La alianza electoral solo es vigente en un proceso determinado, en este caso en las elecciones regionales y municipales 2026. Por otro lado, un partido político podría solicitar una alianza con un movimiento regional en el departamento A y con otro movimiento en el departamento Z, de tal manera que en estas elecciones estaría participando en dos alianzas, porque son dos circunscripciones distintas", sostuvo.

Los representantes de las organizaciones políticas pueden presentar sus solicitudes de inscripción de alianzas electorales hasta el 17 de enero a las 11:59 p. m. en la Mesa de Partes de la sede central, ubicada en el jirón Cusco N° 653, en el Cercado de Lima, así como en las sedes de las Oficinas Desconcentradas (OD) en todos los departamentos del país y en la provincia constitucional del Callao.

En el caso de la Mesa de Partes y Orientación de la OD de Áncash, con sede en la ciudad de Chimbote, de manera excepcional las solicitudes que pudieran presentarse se atenderán en el Jurado Electoral Especial del Santa, ubicado en Las Gavitas Mz. Z, Lt. 8, Nuevo Chimbote, detalló el JNE.

El JNE recibió más de 121 000 solicitudes de afiliación a organizaciones políticas

Las elecciones regiones y municipales se llevarán a cabo este 4 de octubre del 2026 y 150 organizaciones políticas (95 movimientos regionales y 55 partidos políticos) quedaron inscritos ante el JNE para participar de esta contienda.

En esa línea, Paredes informó que el 7 de enero el JNE recibió 149 padrones incrementales (padrones de afiliados) de parte de 75 organizaciones políticas. Estos padrones contienen las fichas de afiliación de 121,397 fichas ciudadanos que se inscribieron en las organizaciones políticas con miras a las elecciones regionales y municipales, tanto para poder elegir a sus candidatos como también para ser elegidos.

"Estas más de 121 000 personas son quienes, probablemente, aspiren también a ser candidatos en las elecciones regionales y municipales, porque el Congreso de la República el 25 de diciembre del 2025 publicó una ley en la que permitió que las personas que se afilien a una agrupación hasta el 7 de enero del 2026 puedan presentarse como candidatos. Originalmente, la fecha límite era el 3 de diciembre del 2025", precisó el funcionario.

En ese sentido, agregó que este grupo de nuevos afiliados se sumará "a los casi 2 millones de afiliados que tienen las organizaciones políticas en total. Todos ellos estarían en condiciones de elegir y ser elegidos dentro de sus organizaciones políticas para las elecciones regionales y municipales 2026".

Aumenta el porcentaje de candidatos "invitados" para las elecciones regionales

Paredes también se refirió a la reciente modificación legal aprobada por el Congreso de la República, que eleva del 20 % al 30 % el porcentaje de candidatos designados; es decir, personas no afiliadas que pueden ser invitadas por las organizaciones políticas para integrar sus listas.

“En este aspecto hay una particularidad porque para las elecciones generales el porcentaje de candidatos designados es 20 %, pero el Congreso ha tenido a bien considerar que debe ser 30 % (para las elecciones regionales y municipales) el porcentaje de personas que pueden ser invitadas para participar como candidatos”, detalló.

De acuerdo con el cronograma de las elecciones regionales y municipales, el 16 de junio es la fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos, por lo que recién allí se conocerían a los candidatos invitados que lleven las organizaciones políticas.