Elecciones 2026: Mario Vizcarra seguirá en carrera presidencial tras resolución del JNE

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundado el recurso de apelación presentado por Perú Primero, tras ser sustentado en audiencia pública virtual el jueves 15 de enero.

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la apelación presentada por el partido Perú Primero contra resolución de primera instancia del Jurado Electoral Lima Centro 1 que declaró improcedente la candidatura presidencial de Mario Vizcarra.

Al tratarse de una decisión emitida en segunda y última instancia, la fórmula presidencial de Perú Primero —con Carlos Illanes como candidato a la primera vicepresidencia y Judith Mendoza a la segunda— continuará en la contienda electoral.

¿Qué ocurrió en el caso de Mario Vizcarra?

El 5 de enero, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, en primera instancia, declaró fundadas tres tachas presentadas por los ciudadanos Jeanpier Valverde, Luis Miguel Caya y Edwin Huamaní, quienes sostuvieron que la condena por peculado que registra el hermano del expresidente Martín Vizcarra constituye un impedimento para postular en las Elecciones Generales 2026.

Este argumento, utilizado por el JEE Lima Centro 1 para declarar improcedente la candidatura de Mario Vizcarra, también fue recogido por el Pleno del JNE en su resolución.

Frente a ello, el partido Perú Primero presentó un recurso de apelación, por lo que el expediente fue elevado al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para su evaluación en segunda y definitiva instancia.

Finalmente, a través de un comunicado de prensa, el JNE precisó que si bien la votación ya se realizó, la resolución con los argumentos y fundamentos jurídicos del caso será emitida próximamente.

Partido expuso sus argumentos en audiencia pública

La resolución del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se dio a conocer tras la audiencia pública virtual realizada este jueves 15 de enero, en la que se evaluó la continuidad en la contienda electoral del candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra.

Durante la sesión, el recurso de apelación fue sustentado por la defensa legal de la agrupación ante los miembros del colegiado.

Cabe recordar que el 8 de enero, Mario Vizcarra Cornejo, candidato presidencial de Perú Primero, presentó una apelación contra la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, que declaró improcedente su candidatura luego de declarar fundadas tres tachas en su contra, al considerar que registra una condena por el delito de peculado, emitida en 2005.

Acompañado por el personero legal del partido, José Alvarado, y el vocero de la agrupación, Alejandro Salas, Vizcarra sostuvo que su defensa cuenta con argumentos que, según afirmó, acreditan que puede postular a un cargo público.

“Venimos a demostrar con hechos irrefutables que tenemos la razón. No vamos a permitir un atropello más. Las elecciones se ganan en la cancha. Que nos dejen competir”, afirmó a su llegada a la sede del colegiado electoral.

Una sentencia por delito doloso de hace 20 años

De acuerdo con su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Mario Vizcarra consignó que fue condenado por el Poder Judicial por el delito de peculado. El caso corresponde a un proceso seguido contra Vizcarra Cornejo y otros cuando fue exfuncionario del entonces Consejo Transitorio de Administración Regional de Moquegua (CTAR Moquegua, hoy Gobierno Regional), por el cobro de una doble remuneración.

Según el registro, la condena se tramitó en el Expediente N.° 015-2005 ante la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Moquegua y quedó firme en octubre de 2005. En esa sentencia se le impuso una pena de "tres años de privación de la libertad, suspendida en su ejecución por el mismo periodo, sujeta a reglas de conducta".

Actualmente, la pena se encuentra cumplida, por lo que Vizcarra Cornejo declaró en su hoja de vida que se encuentra “rehabilitado”.

La Ley 30717, promueve la idoneidad de los candidatos a cargos públicos representativos, establece en su artículo 107 que toda persona condenada por delitos dolosos como colusión, peculado o corrupción de funcionarios —incluso si ha sido rehabilitada— se encuentra impedida de postular a cargos de elección popular. Sobre la base de esta disposición, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 resolvió, mediante la Resolución N.° 65-2026-JEE-LIC1/JNE, acumular las tachas presentadas al considerar que guardaban relación directa con el mismo proceso y candidato, y declararlas fundadas, lo que derivó en el rechazo de la inscripción de la candidatura presidencial de Mario Vizcarra.