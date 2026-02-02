Miembros de mesa tendrían jornadas de casi 20 horas el 12 de abril por complejidad de elecciones, estimó funcionario de ONPE

El próximo 12 de abril, el Perú enfrentará un gran desafío logístico y ciudadano para sacar adelante la que podrían ser las elecciones generales más complejas de su historia reciente, no solo por el número de candidatos, sino porque se trata de cinco procesos electorales en uno.

La complejidad de la próxima megajornada electoral radica en que la ciudadanía deberá elegir simultáneamente la fórmula presidencial, senadores por distrito nacional, senadores por distrito regional, diputados y representantes ante el Parlamento Andino.

Los miembros de mesa serán actores esenciales en los comicios de abril y deberán enfrentar una jornada que se prevé como la más extensa de los últimos procesos electorales, advirtió Rafael Arias, subgerente de Relaciones Interinstitucionales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en entrevista en el programa Conexión de RPP.

Una jornada de extensión excepcional



El funcionario detalló que la convocatoria para los miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, se ha fijado a las 6 de la mañana para asegurar la instalación a las 7 de la mañana. Tras las 10 horas previstas para la votación, el proceso de conteo de votos se perfila como la etapa más crítica debido a la cantidad de actas por procesar.

"El trabajo, bueno, si bien va de 7 de la mañana a 5 de la tarde son 10 horas, más una hora que se les convoca a las 6 son 11 horas y el escrutinio puede durar alrededor de 6 a 8 horas dado que son cinco elecciones", estimó Arias, lo que sumaría un poco menos de 20 horas de labor ininterrumpida.

Ante esta proyección, se estima que la jornada se extenderá prácticamente durante todo el día y parte de la madrugada.

Reglas y beneficios para los miembros de Mesa

Para garantizar la apertura de las mesas ante posibles ausencias, la ONPE ha modificado la estructura de los grupos de trabajo, pasando de tres suplentes a seis, lo que suma un total de nueve ciudadanos convocados por mesa.

"Tienen que estar los 9", recalcó Arias, advirtiendo que si algún miembro sorteado falta a la firma del acta de instalación, será acreedor a una multa de 275 soles, independientemente de si la mesa logra instalarse con los otros asistentes.

Esta sanción es única y se suma de forma independiente a la multa por no votar, la cual varía entre 27.5 y 110 soles según la clasificación económica del distrito establecida por el INEI.

Como contraprestación al esfuerzo requerido, el organismo electoral ha dispuesto un incentivo económico de 165 soles para quienes ejerzan la función, además de un beneficio laboral adicional.

Aquellos ciudadanos que cumplan con capacitarse, asistan puntualmente y ejerzan efectivamente su labor el día de los comicios, tendrán derecho a un día libre compensable en sus respectivos centros de trabajo.

Arias dijo que ante esta extensa labor, la institución proveerá dos entregas de refrigerios que incluyen proteínas, bebidas lácteas, barras energéticas, frutos secos y galletas.

Capacitación y trámites administrativos

Dada la dificultad técnica de la cédula de sufragio, la cual presenta cinco bloques diferenciados, Arias instó a los ciudadanos a participar en las jornadas de capacitación presencial programadas para el 29 de marzo y el 5 de abril.

Asimismo, recordó que a partir del 26 de febrero estará disponible el portal virtual de capacitación para miembros de mesa, electores y personeros.

Arias recordó que el cargo de miembro de mesa es irrenunciable y solo permite excusas por causales específicas, como ser mayor de 65 años o desempeñar cargos públicos específicos, trámites que deberán realizarse dentro de los cinco días posteriores a la publicación definitiva de las listas el 18 de febrero.

Finalmente, para casos de salud, las justificaciones pueden presentarse hasta cinco días antes de la elección mediante documentos que acrediten la enfermedad.

Quienes no asistan y no hayan tramitado su excusa a tiempo, deberán recurrir a la vía de la dispensa ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) únicamente después de culminada la jornada electoral, conforme a la normativa vigente.

Arias recomendó a todos los peruanos verificar su situación en el portal oficial consultaelectoral.onpe.gob.pe para evitar sanciones y prepararse adecuadamente para esta cita democrática.