Miembro de mesa: si soy suplente, ¿a qué hora debo ir y en qué casos recibo los S/165?

El 29 de enero se realizó el sorteo de los miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026. Más de 834 mil ciudadanos fueron designados como titulares o suplentes, lo que ha generado dudas sobre el horario de asistencia y en qué situaciones corresponde la compensación económica de S/165, otorgada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La primera publicación del sorteo es provisional.

A continuación, te explicamos los principales puntos que debes tener en cuenta.

¿A qué hora deben acudir los suplentes?

Desde la ONPE han reiterado que los miembros de mesa —titulares y suplentes— deben presentarse desde las 6 de la mañana en su local de votación, para firmar la hoja de asistencia e proceder con la instalación de la mesa. Ello, teniendo en cuenta que la jornada de votación del 12 de abril comenzará a las 7 de la mañana y culminará a las 5 de la tarde.

"Los miembros de mesa, todos, todos sin excepción, titulares y suplentes, deben estar a las 6 de la mañana y firmar la hoja de asistencia. No es porque yo soy suplente no voy, o porque no voy a ir porque soy suplente, o no me capacito porque soy suplente, no. Están obligados, hay que tener claro de que el cargo del miembro de mesa es irrenunciable. Y por esta razón ellos tienen que estar el día 12 de abril, desde las 6 de la mañana, para justamente se instale la mesa", señaló Franz Paz, vocero de la ONPE, a El Poder en tus Manos.

¿Los suplentes reciben la compensación económica?

La compensación económica de S/165 (3 % de la UIT) se entrega solo a quienes ejerzan efectivamente la función de miembro de mesa durante toda la jornada electoral: instalación, votación y escrutinio.

En ese sentido, reciben el pago:

Los miembros titulares que cumplen su labor.

Los suplentes que asumen en reemplazo de titulares ausentes.

Los ciudadanos convocados “en la fila” que permanezcan hasta el cierre del proceso.

Los suplentes que asistan al local de votación pero no lleguen a asumir funciones no acceden al incentivo económico.

¿Qué pasa si no cumplo con la función?

No cumplir con la labor de miembro de mesa implica una multa de S/275, monto superior a la compensación económica otorgada por la ONPE.

¿También corresponde un día libre?

La ONPE informó que los miembros de mesa —titulares o suplentes— que:

hayan sido sorteados,

hayan participado en las capacitaciones oficiales, y

ejerzan efectivamente la función el día de las elecciones,

tienen derecho a un día de descanso no compensable, válido para los sectores público y privado. Así lo explica Rafael Arias, subgerente de Relaciones Interinstitucionales de la ONPE:

"Otra novedad de la ley es que quienes hayan sido sorteados, hayan cumplido con el proceso de capacitación y hayan ejercido el cargo como miembros de mesa podrán acceder a un día libre en el trabajo. Tienen que cumplir estos tres requisitos: haber sido sorteados, haber completado la capacitación y haber ejercido el cargo finalmente como miembro de mesa", indicó.