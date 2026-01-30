Elecciones 2026: ¿Cuándo pagan a los miembros de mesa y cómo se cobra el incentivo?

Los miembros de mesa cumplan esta labor durante toda la jornada electoral, de inicio a fin, podrán recibir una compensación económica por su participación, según indica la Ley Orgánica de Elecciones; además de un día descanso, siempre y cuando hayan participado de la capacitación.

Para las elecciones del 12 de abril, se previsto que cada mesa de votación cuente con 9 miembros de mesa: tres titulares y seis suplentes. Todos deberán estar presentes en el momento de la instalación de sus mesas de sufragio desde las 6 de la mañana para firmar la hoja de asistencia; de lo contrario, recibirán una multa de S/275.

¿Cuánto y cuándo pagarán a los miembros de mesa?

De acuerdo con la ley, los miembros de mesa que cumplan esta labor durante todo el proceso electoral —instalación, sufragio y escrutinio— recibirán un pago equivalente al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir, S/ 165, como compensación económica por su participación.

Desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informaron que la modalidad de pago para los miembros de mesa que ejerzan su función aún se encuentra en definición, aunque se contemplan modalidades como abono en cuenta bancaria o cobro por ventanilla en el Banco de la Nación.

En diálogo con El Poder en tus Manos, Franz Paz, vocero de la institución, recalcó que, como en procesos anteriores, el pago se realizará principalmente a través del Banco de la Nación.

"El pago se va a efectura a través del Banco de la Nación o de alguna de las plataformas que los ciudadanos registren o informen a las oficinas descentralizadas [de la ONPE]. Pero básicamente va a ser a través del Banco de la Nación", señaló Paz.

El representante de la ONPE indicó que la institución brindará mayor detalle sobre este proceso en los próximos días a través de sus canales oficiales, así como su página web.

¿Cómo ocurrió en las elecciones regionales 2022?

Para las Elecciones Regionales y Municipales 2022, que tuvo lugar el 2 de octubre, la ONPE habilitó el enlace https://pagomiembromesa.onpe.gob.pe/ para que los miembros de mesa se registraran y pudieran recibir la compensación económica de S/ 120, siempre que hubieran cumplido con ejercer su labor durante la jornada electoral.

Para completar el registro, los ciudadanos debían llenar una declaración jurada de miembros de mesa, en la que consignaban datos como número de DNI, domicilio, teléfono celular, correo electrónico y la modalidad de entrega de la compensación económica.

En ese proceso, la institución estableció tres modalidades de pago:

Depósito en cuenta bancaria , siempre que el miembro de mesa sea titular.

Billetera digital asociada al DNI .

Cobro presencial en el Banco de la Nación, acudiendo con el DNI a cualquiera de sus agencias.

La ONPE inició el pago de la compensación económica a partir del 2 de noviembre de 2022, precisando que la entrega del monto se realizaría conforme a la modalidad elegida por los ciudadanos.