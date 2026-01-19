Elecciones 2026: candidatos presidenciales invierten millones de soles en campañas por redes sociales

En la actual campaña electoral, las redes sociales se han convertido en el escenario estratégico para la propaganda política. Entre los aspirantes a la presidencia que destinan fuertes cantidades de dinero a la pauta digital, destaca José Luna, de Podemos Perú, que proyecta invertir un millón de soles cada mes en el tramo final de su carrera hacia Palacio de Gobierno. Con más del 70 % de los peruanos conectados a estas plataformas, los partidos políticos han volcado sus recursos hacia el ecosistema digital para asegurar el voto de la población.

José Luna, de Podemos Perú, y César Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), han trasladado su estrategia electoral al entorno digital sin escatimar en gastos y en busca de asegurar su posicionamiento frente al electorado de cara a los comicios generales de 2026.

Según un análisis de Carlos Helfer, consultor en comunicación política, basado en la Biblioteca de Anuncios de Meta, que agrupa Facebook, Instagram y WhatsApp, ambos candidatos invirtieron en conjunto más de medio millón de soles durante el último trimestre de 2025.

"Encontramos a José Luna Gálvez con más de 400 000 soles, tenemos a César Acuña con más de 100 000 soles; y muy lejos tenemos a Rafael Belaúnde con más de 9 000 y a Roberto Sánchez con más de 3 000 soles", dijo.

La inversión en redes sociales abarca tanto a los candidatos como a sus organizaciones políticas. Según precisó Helfer, estas últimas invirtieron cerca de 100 000 soles en las plataformas de Meta durante el periodo consultado.

"Encontramos que los partidos que encabezan la cantidad de publicidad política que están haciendo están Podemos Perú con más de 100 000 soles invertidos, luego está el Partido Morado con más de 7 000, el Partido Verde con más de 4 000, País para Todos con más de 1 000", señaló.

El nuevo espacio de la propaganda electoral

El aumento de la inversión en publicidad digital confirma que los partidos políticos ven en las redes sociales un eje estratégico para la propaganda electoral. Este despliegue responde a la alta penetración digital en el país: según el informe Digital 2025 de We Are Social y Meltwater, el Perú cuenta con 24,5 millones de usuarios activos en estas plataformas, cifra que equivale al 71,2 % de la población total.

Entrevistado por RPP, el candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna, reveló que proyecta invertir un millón de soles mensuales durante el tramo final de su campaña electoral. La organización política Alianza para el Progreso (APP) declinó en brindar detalles sobre su presupuesto para este informe.

A diferencia de los medios tradicionales, donde la publicidad se gestiona exclusivamente mediante la Franja Electoral de la ONPE, no existen topes legales para la inversión privada en redes sociales. El organismo electoral precisó que, bajo el marco legal vigente, los candidatos y sus partidos gozan de libertad para contratar propaganda digital sin restricciones de monto, aunque mantienen la obligación de reportar dichos gastos en sus informes financieros.

No obstante, sí existen límites si es una tercera persona quien realiza está contratación a favor de un candidato o un partido. Eso está regulado en el numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas. Allí se señala que una persona natural o jurídica puede contratar anuncios en favor de partidos políticos o candidatos hasta por más de 2 millones y medio de soles. La abogada experta en derecho electoral, Silvia Guevara, lo explica.

"Estamos frente a un supuesto de un aporte en especie y esta figura se sujeta a los límites que ya están previstos en la Ley de Organizaciones Políticas. En el caso de un aportante, que puede ser tanto una persona natural como jurídica, por organización política lo máximo que se puede aportar son 200 UIT. Si es más de una organización política, lo que establece la norma es que no debe superar del monto de 500 UIT", expresó.

La letrada agregó que si es un aporte para un candidato distinto al de la fórmula presidencial, por ejemplo, para el Congreso o gobiernos regionales, el tope es de 50 UIT; vale decir, 275 000 soles.

Rolando Arellano Bahamonde, director ejecutivo de la consultora Arellano, especializada en marketing y estudios de mercado, dice que a diferencia de los medios tradicionales, las redes sociales funcionan como espacios de interacción bidireccional. En ellos, los candidatos no solo monitorean la opinión pública, sino que intervienen directamente en el debate.

Señaló, además, que los mensajes que se difunden, a modo de propaganda, llegan a usuarios más específicos:

"Mientras que la personificación que te permite, la segmentación que te permite tener, aplicar los algoritmos y la microdata que consigue, hace que sea de otra naturaleza la comunicación", sostuvo.

Las redes sociales se han consolidado como un elemento central de la estrategia electoral en el Perú, permitiendo a partidos y candidatos invertir grandes sumas en publicidad altamente segmentada y sin mayores restricciones legales. Este escenario evidencia la creciente influencia del marketing político en plataformas digitales y plantea el reto de fortalecer la transparencia y el control del financiamiento electoral en el entorno virtual.