Elecciones 2026: Delitos de corrupción y violencia familiar figuran en hojas de vida de candidatos a la Presidencia y Senado

Un cruce de información sobre las hojas de vida entregadas al Jurado Nacional de Elecciones expone que aspirantes a los cargos de mayor poder en 2026 consignaron condenas en sus antecedentes. El informe identifica los casos y los delitos declarados.

A tres meses de que los peruanos vuelvan a las urnas, se identificó a 252 candidatos que consignan condenas en sus hojas de vida registradas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Se trata de aspirantes a la Presidencia, vicepresidencias y al Congreso, tanto como senadores, diputados y parlamentarios andinos en las listas de 35 de 38 organizaciones políticas, a partir de lo declarado por los personeros legales de las organizaciones políticas en el portal Declara+ del JNE.

La información expuesta se sustenta exclusivamente en lo declarado por los propios candidatos en sus hojas de vida registradas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y es de carácter público en el portal del JNE. Además, en la mayoría de los casos se consignó estar en condición de rehabilitados.

A continuación, se publica la lista de candidatos que cometieron delitos que guardan relación directa con el ejercicio del poder, entre ellos contra la administración pública y los asociados a hechos de violencia, así como la violencia familiar. No se incluyó a los candidatos que declararon haber sido absueltos del proceso penal.

Candidatos a la Presidencia y vicepresidencias con condenas declaradas:

Entre los casos con mayor notoriedad está el del candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra Cornejo, quien en su hoja de vida declaró tener una sentencia por peculado, un delito contra la administración pública. Por ejemplo, este delito se configura cuando un funcionario o servidor público se apropia, usa o permite que otros usen indebidamente bienes o dinero del Estado que estaban bajo su custodia o administración por razón de su cargo.

Otro caso es el de Alejandro Soto figura en la relación de Alianza para el Progreso (APP) como postulante a segundo vicepresidente; según su hoja de vida, consigna tres condenas por el delito de difamación, un delito contra el honor. Se comete cuando a una persona le atribuyen hechos o conductas que dañan su reputación, sabiendo que son falsas o sin poder probarlas.

Ambos candidatos han consignado en sus declaraciones juradas estar en condición de rehabilitados.

Candidatos al Senado con condenas declaradas:

El análisis de las hojas de vida de los postulantes muestra que el Senado reúne candidaturas con antecedentes muy diversos; predominan los delitos vinculados al manejo del poder, los recursos públicos y la confianza ciudadana, seguidos por delitos contra las personas y el orden público. Además, aparecen delitos contra las personas y la familia, el orden público y la seguridad, como rebelión, asalto, robo, peligro común. Los candidatos consignaron haber cumplido sus penas y estar en condición de rehabilitados.





Lo que piden los votantes y lo que ofrecen los partidos para las Elecciones Generales 2026

Desde la organización Proética se advierte sobre una brecha clara entre lo que esperan los ciudadanos y lo que hoy muestran las listas electorales. De acuerdo con la XIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción 2025, elaborada por Ipsos, el 68 % de los encuestados señala que la honestidad e integridad son las cualidades más importantes que debe tener un candidato presidencial rumbo al 2026. Muy por detrás aparecen atributos como la experiencia política (28 %) o contar con un buen equipo (28 %).

En una entrevista en Ampliación de Noticias, el exministro de Justicia y experto en derecho electoral, José Tello, señaló que "hay una desconexión de los partidos políticos con lo que quiere la población. Lo que se estaría buscando de estos candidatos con condena es que tengan ciertas capacidades ideológicas y económicas", esto en relación con los criterios que se aplican en los partidos políticos para la selección de sus candidatos.

La Ley 30717 vigente establece que toda persona condenada por delitos dolosos como colusión, peculado o corrupción de funcionarios, entre otros, aun cuando hubiera sido rehabilitada, no podrá postular, por lo cual, bajo esta legislación, por ejemplo, Mario Vizcarra estaría impedido de participar en el proceso al haber sido condenado por peculado en 2005.