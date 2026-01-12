¿Mario Vizcarra y Alfonso López Chau podrían quedar fuera del proceso electoral?: esto dice Fernando Tuesta Soldevilla

El calendario electoral continúa avanzando. Los jurados electorales especiales prosiguen con la tarea de admisión de las fórmulas presidenciales y listas al Parlamento, mientras a la par se abordan las tachas presentadas por la ciudadanía.

En ese contexto destacan los casos de dos candidatos presidenciales: Mario Vizcarra, candidato a la presidencia por Perú Primero; y Alfonso López Chau, candidato a la presidencia por Ahora Nación.

Respecto a Vizcarra Cornejo, recientemente, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 declaró improcedente su candidatura al Senado, tras verificarse que registra una sentencia condenatoria firme por el delito de peculado. Días antes, el JEE Lima Centro 1 ya había declarado improcedente su candidatura a la Presidencia por el mismo motivo.

En cuanto a López Chau, recientemente se conoció que, durante el régimen de Juan Velasco Alvarado, estuvo preso en el penal de Lurigancho. Sobre el tema, el exrector de la UNI se pronunció en su cuenta de X, donde confirmó que estuvo privado de su libertad, pero aseguró que la detención "fue estrictamente política, no penal. Por eso no generó antecedentes judiciales ni penales".

RPP consultó con el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla respecto a ambos casos y sobre las consecuencias que sus cuestionamientos podrían tener sobre sus candidaturas.

Mario Vizcarra

Tuesta Soldevilla indicó que existen "dos literales de la ley que tienen que ver con la exclusión de candidatos que han sido condenados justamente en los alcances que llega a peculado".

"Efectivamente, la norma señala que quienes fueron condenados, así hayan sido rehabilitados, no pueden participar. Ahora bien, acá hay dos puntos, porque hay una parte de la ley que sostiene que aquellos condenados por terrorismo, por violación sexual y narcotráfico, sí pueden postular. En cambio, los que han sido sentenciados por delitos dolosos, en este caso menores, claro, comparado con los anteriores, no pueden postular", indicó.

"Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puede optar por ser restrictivo en relación de excluirlo o tener, digamos, una interpretación más amplia y mantenerlo. Es cierto también que la norma, efectivamente, se dio mucho después, pero ahí ha habido casos en donde también se ha excluido por este tipo de figuras", señaló.

El politólogo consideró que, "si bien es cierto, puede haber antecedentes, los plenos de los jurados pueden cambiar su interpretación".

"Por lo tanto, el señor Mario Vizcarra, que apeló cuando hubo un problema de un pago, su caso se verá en el pleno del jurado, y eso todavía sigue siendo una interrogante. Puede haber los dos caminos, creo que los dos están abiertos", puntualizó.

Alfonso López Chau

En cuanto a López Chau, Fernando Tuesta Soldevilla indicó que es un caso muy distinto al de Vizcarra Cornejo, ya que no implica a funcionarios públicos. No obstante, consideró que "lo que sí puede ocurrir con él es no haber declarado sentencias por la hoja de vida, en este caso por delito doloso, habría que ver si se ha interpuesto ya una tacha que tiene que ser vista por el Jurado Electoral Especial".

"Los jurados electorales especiales tienen interpretaciones que difieren incluso entre ellos, y también el Jurado Nacional de Elecciones. En consecuencia, esto está abierto, pero entiendo que no había una sentencia, por lo menos es la información", indicó.

"Yo no sé si es que él fue sentenciado, o sea, han aparecido informaciones bastante fragmentadas. Lo que entiendo es -en una parte se dice, pero habría que mostrarlo- que no tuvo ninguna sentencia. Una cosa es estar preso y otra cosa es haber tenido una sentencia. La figura que allí aparece, digamos, como posibilidad de excluir, son aquellos sentenciados, que creo que no fue el caso de Alfonso López Chau", agregó.

Finalmente, Tuesta Soldevilla indicó que "hay personas que están procesadas y purgan cárcel durante mucho tiempo, y en la época del gobierno militar, efectivamente, había presos políticos".

"Ahora, él dice que era un preso político, y sin embargo aparece allí que estuvo preso justamente por hurto. Nuevamente, yo no he encontrado que sí fue sentenciado, no lo sé. Al menos, por el momento, no existe esa información y seguramente, en los próximos días, se irá conociendo un poco más de este tema que todavía está en una tonalidad un poco gris, no es un panorama claro", puntualizó.