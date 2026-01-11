José Manuel Villalobos sobre candidatura de Mario Vizcarra: "Lo que resuelva el JNE va a generar un impacto en las elecciones"

Luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró fundadas las tres tachas que se presentaron en contra de la candidatura presidencial de Mario Vizcarra (Perú Primero), el abogado José Manuel Villalobos, experto en temas electorales, señaló que la determinación del ente electoral sobre la apelación del candidato generará un impacto en las Elecciones 2026.

"Es el caso más difícil que se le ha presentado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), creo que no va a haber otro caso de esta magnitud, de esta importancia y trascendencia también, porque lo que resuelva va a generar un impacto en las elecciones", remarcó en diálogo con RPP,

Para Villalobos, el JNE podría adoptar dos posiciones que tendrían un resultado favorable o negativo para el hermano del expresidente Martín Vizcarra.

Así, indicó que la Ley 30717 vigente establece que toda persona condenada por delitos dolosos como colusión, peculado o corrupción de funcionarios, entre otros, aun cuando hubieran sido rehabilitadas, no podrán postular, por lo cual, bajo esta legislación, Vizcarra estaría impedido de participar en el proceso al haber sido condenado por peculado en 2005.

Sin embargo, Villalobos recordó que el Tribunal Constitucional ha resuelto en favor de ciudadanos que se han visto impedidos de participar en el proceso debido a esta ley, pero que han acudido ante esta instancia y lograron revertir su situación.

Este domingo, una encuesta de Datum Internacional para El Comercio ubica a Mario Vizcarra cuarto en las preferencias de la población en la elección presidencial. Pese a ello, según Villalobos, el JEE deberá tomar su decisión sin importar las encuestas y haciendo caso omiso al ruido político.

"El juez tiene que aplicar su criterio de conciencia, tiene que aplicar la ley, la Constitución, tiene que estar ajeno al eco, al ruido político. Recordemos que en el 2016 el JNE, con otra composición, también sacó de carrera a Julio Guzmán, que en las encuestas en ese momento estaba muy bien posicionado, mucho mejor incluso que lo que ahora se encuentra Mario Vizcarra, y finalmente esa decisión del jurado, que es jurídica, lamentablemente en un proceso electoral sí tiene un impacto político", comentó.

Es difícil predecir determinación del JNE, según Villalobos

Para el abogado, es difícil concluir cuál será la determinación del JNE, debido a las recientes decisiones de esta entidad, que dejó fuera a Acción Popular de la carrera electoral; pero a la vez revirtió una decisión del JEE que declaraba improcedente la inscripción de la fórmula presidencial del partido Primero La Gente.

"Es una decisión difícil la que tiene. Si aplica un criterio legalista y, como la ley está vigente, la tiene que aplicar, o pondera, aplica control difuso y señala que, de acuerdo con la Constitución y lo que ha señalado ya el Tribunal Constitucional, esa ley no debería aplicarla. No me atrevo a decir qué va a pasar, es una decisión difícil", afirmó.

De darse un escenario negativo en el JNE para Mario Vizcarra, Villalobos estimó que sería muy complicada su participación en las Elecciones 2026, debido al tiempo reducido para obtener una medida cautelar ante el Poder Judicial, descartando que pueda acudir al TC.

"No van a llegar al Tribunal Constitucional, porque hay que pasar una primera etapa, una apelación; pero sí puede llegar con un amparo y una medida cautelar a un juez constitucional. Sin embargo, hay una ley y hay criterios del jurado que solo cumplen o acatan la medida cautelar cuando esta no trastoca el cronograma electoral", precisó.

En esa misma línea, negó que Vizcarra pueda acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a estos plazos y estimó que el tiempo en el que el JNE se pronunciaría sobre la apelación no pasaría de la siguiente semana.