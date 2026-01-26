Elecciones 2026: ¿en qué casos puedo excusarme de ser miembro de mesa?

Los miembros de mesa cumplen un rol fundamental durante la jornada electoral: instalan la mesa de sufragio, reciben y cuentan los votos, y elaboran las actas electorales. Por ello, la legislación peruana establece que este cargo es obligatorio para los ciudadanos que resulten sorteados.

Para las Elecciones Generales 2026, el sorteo de miembros de mesa se realizará el 29 de enero, y la jornada electoral está programada para el 12 de abril.

¿El cargo es obligatorio?

Sí. De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones, el cargo de miembro de mesa es irrenunciable, salvo en los casos expresamente previstos por la norma.

Esto significa que los ciudadanos sorteados deben cumplir esta función, a menos que se encuentren comprendidos en alguna causal de excusa o impedimento legal.

¿En qué casos puedo excusarme de ser miembro de mesa?

La normativa electoral, la Ley Orgánica de Elecciones, establece que los ciudadanos pueden presentar una excusa cuando se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

Notorio o grave impedimento físico o mental.

Necesidad de ausentarse del territorio de la República.

Encontrarse en estado de gestación o en periodo de lactancia de niños hasta los dos años de edad cumplidos a la fecha de la elección.

Ser mayor de 65 años.

Estar incurso en alguna de las incompatibiliddes señaladas en el artículo 57, relacionada a los impedimentos para ser elegido miembro de mesa.

La excusa solo puede formularse por escrito y debe estar sustentada con prueba instrumental que acredite la causal invocada. La ley señala que su presentación ante la ONPE puede realizarse hasta cinco días después de la publicación de la lista definitiva de los miembros titulares y suplentes de las mesas de votación, prevista aproximadamente para el 11 de febrero.

En diálogo con El Poder en tus Manos, Franz Paz, vocero de la ONPE, señaló que para iniciar el procedimiento de presentación de justificaciones se debe realizar el pago de S/ 15.80, el cual puede efectuarse a través de la plataforma Págalo.pe o mediante los códigos correspondientes en el Banco de la Nación.

"Queremos recordarles a los miembros de mesa que su labor es fundamental. Ellos son quienes cuidan el voto ciudadano y garantizan la validez del proceso electoral. Sus firmas figuran en cada una de las actas, y eso es lo que permite validar los resultados. Posteriormente, la ONPE traslada esta información a los centros de cómputo para el ingreso de los resultados y la obtención del cómputo final de la elección de las autoridades. Por eso, no deben olvidar que su rol es importantísimo y que se trata de una responsabilidad que no deben dejar de cumplir", dijo.