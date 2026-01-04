Elecciones 2026: JEE concedió recurso de apelación a Primero la Gente tras el rechazo de la inscripción de su fórmula presidencial

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 ha dispuesto la elevación del caso al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que emita un pronunciamiento definitivo.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 concedió el recurso de apelación interpuesto por el partido Primero la Gente. Esta medida busca revertir una decisión previa del ente en la que se declaró improcedente “por extemporánea” la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial.



El recurso fue impulsado por el personero legal titular de la organización política, Marco Antonio Zevallos Bueno, contando también con la firma de la abogada María Soledad Pérez Tello.



Tras verificar que la apelación cumple con los requisitos de ley —como respetar el plazo legal y la debida fundamentación de agravios—, el JEE ha dispuesto la elevación del caso al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).



“Corresponde conceder el recurso de apelación y disponer la elevación de los actuados al Jurado Nacional de Elecciones, conforme al procedimiento establecido”, se lee en la resolución N.° 00063-2026-JEE-LIC1/JNE, con fecha 3 de enero.



Según el reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las elecciones generales de 2026, una vez recibido el expediente, el pleno del JNE deberá convocar a una audiencia pública y emitir un pronunciamiento definitivo en un plazo de tres días calendario.

"Confío que van a asumir su responsabilidad"

Recientemente, la candidata presidencial de Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, dijo en RPP que espera que el JNE asuma su responsabilidad y proceda con la inscripción de la fórmula de su partido de cara a las elecciones 2026.

"Confío que van a asumir su responsabilidad, porque no es darme la razón, es reconocer su responsabilidad y a partir de eso permitirnos que la lista se admita y seguir el proceso regular", indicó.