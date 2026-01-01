JEE declaró “inadmisible” la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Senado de Perú Primero

El Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 declaró inadmisible la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Senado del partido Perú Primero de cara a los comicios del 2026.

De acuerdo con la resolución N° 00121-2025-JEE-LIC2/JNE, con fecha 26 de diciembre de 2025, el ente electoral dispuso ello tras encontrar múltiples deficiencias en la documentación presentada de varios candidatos.

Entre las fallas detectadas y descritas por el JEE se encuentran la falta de firmas y huellas dactilares en declaraciones juradas, la omisión de cargos específicos y la ausencia de licencias sin goce de haber obligatorias para empleados públicos.

Asimismo, el tribunal exige aclaraciones sobre antecedentes penales de ciertos postulantes que registraron información incompleta en sus hojas de vida.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Plazo para presentar subsanaciones

El JEE Lima Centro 2 detalló que el personero legal del partido, José Luis Alvarado Gonzales, tiene un plazo de dos días calendario para corregir todas las deficiencias señaladas en los escritos. De no cumplir con la entrega de la documentación requerida en el tiempo estipulado, la solicitud de inscripción de la lista será declarada improcedente, dejando a la organización fuera de la contienda al Senado.

“Declarar INADMISIBLE la solicitud de inscripción de los candidatos a representantes peruanos ante el Senado, presentada por José Luis Alvarado Gonzales, personero legal titular de la organización política “Partido Político Perú Primero”, para participar en las Elecciones Generales 2026, concediéndole el plazo de dos (02) días calendario, computados desde el día siguiente de notificado con la presente, a efecto que cumpla con subsanar las observaciones advertidas, bajo apercibimiento de declararse la IMPROCEDENCIA de la solicitud de inscripción respecto de dichos candidatos”, resolvió el JEE.