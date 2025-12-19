Elecciones 2026: JNE exhortó a las organizaciones políticas a no esperar última hora para solicitar inscripción de candidatos

El Jurado Nacional de Elecciones señaló que el plazo para presentar las solicitudes vence este martes 23 de diciembre a las 23:59 horas.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) exhortó a las organizaciones políticas habilitadas para participar en las elecciones generales de 2026 a no esperar el último momento para presentar sus solicitudes de inscripción de candidatos.

En un comunicado, el órgano electoral explicó que las solicitudes de inscripción de las fórmulas presidenciales y listas de candidatos al Senado, a la Cámara de Diputados y a representantes peruanos ante el Parlamento Andino se deben presentar, de manera física o virtual, hasta el 23 de diciembre de 2025 a las 23:59:59 horas.

Detalló que, si se opta por la modalidad virtual, las agrupaciones pueden realizar el envío de su solicitud a través del Sistema de Gestión de Trámites para Personeros (Declara+) hasta las 12:00 horas del 24 de diciembre de 2025, siempre y cuando el personero legal haya ingresado al sistema con su usuario y clave e iniciado el registro de la información como máximo hasta el cierre del hito (23 de diciembre a las 23:59:59 horas).

"En este último caso, es indispensable que el personero legal permanezca en el sistema de manera ininterrumpida hasta realizar el envío de la solicitud, según precisa el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026, aprobado en abril pasado por el pleno del JNE", indicó.

El JNE refirió que Declara+ permite que se realice el registro de solicitudes de inscripción de candidaturas, declaraciones juradas de hoja de vida, planes de gobierno, registro de personeros, así como que se efectúe solicitudes para anexar escritos y apelaciones, y presentar solicitudes a los Jurados Electorales Especiales (JEE), entre otros.

"Se trata de un sistema en línea que integra tres plataformas empleadas en comicios anteriores por el JNE y las centraliza en una sola, con lo cual los procesos son más claros, simples y ágiles y permite un seguimiento transparente de cada trámite", manifestó.

En tanto, la presentación física, añadió, se realiza mediante la mesa de partes presencial del JEE correspondiente y la documentación a ser presentada debe contener la firma manuscrita del personero legal.

La competencia para el trámite de inscripción de las fórmulas y listas de candidatos le corresponde a cada JEE, como órgano de primera instancia, conforme a la resolución que establece su competencia material aprobada por el JNE.