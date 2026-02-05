Presidente de País para Todos admite "negligencia" y "falta de experiencia" en pago de franja electoral a Nativa, pero niega corrupción

El presidente del partido político País Para Todos, Vladimir Meza, respondió a la amenaza de renuncia de su candidato presidencial, Carlos Álvarez, quien exigió explicaciones inmediatas sobre el presunto direccionamiento de fondos de la franja electoral hacia el canal Nativa.

Al respecto, Meza reconoció que pudo existir "negligencia" y "falta de estrategia" al esperar hasta el último momento para asignar un saldo presupuestal de aproximadamente 640 mil soles. Sin embargo, negó cualquier acto de corrupción o vínculo con los dueños del mencionado medio de comunicación.

"Podría haber habido negligencia por haber esperado a última hora donde dijeron: 'hoy es el último día y tenemos un saldo de 640 mil soles. ¿Qué hacemos? ¿Devolvemos a la ONPE o pauteamos según la oferta de esta empresa Nativa?'", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

Responsabiliza a equipo de voluntarios

Al ser consultado sobre quiénes tomaron la decisión específica de destinar tal suma a un solo medio, Meza señaló a un equipo administrativo encabezado por el personero legal y un colaborador identificado como Marco Zevallos.

"Es un joven que nos apoya, estuvo a cargo de la administración de la clave de la pauta (...) No es un gran experimentado, es una persona que tiene nociones de comunicación, es un voluntario, no tiene sueldo", aseveró.

Según Meza, la elección de Nativa se debió a una oferta comercial que incluía un paquete de medios en el interior del país y la transmisión de spots durante partidos de la Copa Perú, lo cual consideraron beneficioso para la visibilidad de sus candidatos a diputados y senadores en regiones.

Carlos Álvarez no participó del acto administrativo

Sobre la versión de Carlos Álvarez, quien asegura no haber sido informado de este manejo, Meza admitió una "autocrítica" por no contar con una oficina consolidada de comunicaciones.

"El señor Carlos Álvarez sí fue informado de la asignación de las pautas de la ONPE, pero él en ningún momento se sentó a decir 'esto para tal medio'", aclaró Meza.

Con ello confirmó que el candidato presidencial no participó en el acto administrativo, aunque su entorno sí habría tenido conocimiento de algunas pautas.

Descarta renuncias

Finalmente, el presidente del partido aseguró que ya cuenta con un informe exhaustivo que entregará a Álvarez para esclarecer la situación y evitar su renuncia.

"No hay motivo para una renuncia (...) Nos pidieron que las cosas se aclaren y se las hemos aclarado. Cuando me dicen 'tienes que buscar un responsable de un delito', no hay delito, pues", culminó.