Elecciones 2026: Tres partidos políticos solicitaron el retiro de su franja electoral ante la ONPE

Karina Rivera, subgerente de Técnica Normativa de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, brindó detalles sobre las acciones adoptadas por tres organizaciones políticas respecto a la franja electoral, en un contexto de cuestionamientos sobre el uso de estos espacios de campaña.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que, hasta el momento, tres organizaciones políticas han presentado solicitudes de desistimiento de la franja electoral para las Elecciones Generales 2026. Así lo señaló a El Poder en tus Manos Karina Rivera, subgerente de Técnica Normativa de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la institución.

Se trata de Primero La Gente, cuya candidata presidencial es la exministra Marisol Pérez Tello; Perú Libre, organización política liderada por Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo de la justicia; y País para Todos, que tiene al humorista Carlos Álvarez como candidato presidencial.

La vocera de la ONPE explicó que, en los casos de Primero La Gente y Perú Libre, las solicitudes se refieren únicamente al retiro de la franja electoral en el medio de comunicación Abra Producciones. En tanto, País para Todos solicitó el retiro total de su franja electoral.

Este hecho ocurre en medio de los cuestionamientos por el presunto uso irregular de la franja electoral por parte de algunas organizaciones políticas, situación que incluso ha motivado el inicio de una investigación por parte del Ministerio Público.

"Hasta ahora [las solicitudes que hemos] recogidos por la ONPE, por el canal institucional, son el partido Primero la Gente, el partido Perú Libre, y País para Todos. Hasta ahora son tres partidos que han presentado solicitudes de desistimiento, dos de ellos solamente respecto a un medio de comunicación, que es Abra Producciones; y otro partido [País para Todos] ha presentado renuncia a toda la franja electoral", indicó.

Recibidas estas solicitudes, la ONPE comunica el hecho al área correspondiente de contrataciones para que, de acuerdo con la etapa del proceso en la que se encuentre cada caso, se apliquen "las salidas jurídicas previstas en la Ley de Contrataciones del Estado y en la Ley de Organizaciones Políticas", a fin de determinar si corresponde una reducción o una resolución parcial del contrato.

La vocera de la ONPE recalcó que, en cada caso, se deberá emitir una resolución de la institución que brinde respuesta sobre la solicitud planteada por las organizaciones políticas.

"Sí, todavía cabe [que se emita una resolución]. Todo antes, obviamente, de que se produzca el inicio de la franja electoral, que es el 11 de febrero", sostuvo.

¿Qué es la franja electoral?

Del 11 de febrero al 9 de abril, los peruanos podrán ver y escuchar mensajes con propuestas y planes de gobierno de los partidos políticos que participan en campaña en las Elecciones Generales 2026. Estos mensajes forman parte de la denominada franja electoral, un espacio de propaganda que contrata el Estado, a través de la ONPE, en medios durante un proceso electoral.

En estas elecciones, 38 organizaciones políticas, entre partidos y alianzas políticas, participarán de la franja electoral, espacio para el cual la ONPE ha destinado un total de 80 millones de soles. Este monto cubre la contratación de los espacios de radio, televisión y medios digitales, garantizando que todas las agrupaciones puedan difundir sus propuestas con miras al 12 de abril.

¿Qué ocurre con los recursos si un partido se retira de la franja electoral?

La vocera de la ONPE explicó que cuando, una organización desiste de contar con la franja electoral, los recursos destinados para la contratación de esos espacios, regresan al Estado, pero no hacia la institución sino a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

"[Estos recursos] se revierten a favor del Estado, y luego se hacen toda una serie de trámites internos relacionados con el Ministerio de Economía y Finanzas", precisó.

Asimismo, la funcionaria aclaró que la plataforma virtual Claridad —desde donde los partidos políticos eligieron los medios de comunicación y los espacios para la transmisión de su propaganda— solo puede volver a habilitarse en un escenario específico: cuando es un medio de comunicación el que desiste de participar en la franja electoral. En ese caso, las organizaciones políticas que habían seleccionado dicho medio deben volver a elegir nuevos espacios.

Rivera subrayó que este no es el escenario actual, ya que en los casos recientes es la organización política la que ha renunciado a su derecho a la franja electoral, lo que no habilita la reapertura de la plataforma.