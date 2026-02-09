Urpi Torrado, CEO de Datum: Todos los candidatos a la Presidencia "están estancados" en las últimas encuestas

Urpi Torrado, gerente general de Datum Internacional, en diálogo con RPP, comentó los resultados de la última encuesta de intención de voto elaborada por su entidad, publicada ayer, domingo, en el diario El Comercio.

Dicho estudio indica que, a casi 60 días de las elecciones presidenciales, Rafael López-Aliaga (Renovación Popular) continúa en el primer lugar de las preferencias electorales con 11.9%. Le siguen Keiko Fujimori (Fuerza Popular) con 9.2%; Carlos Álvarez (País para Todos), con 5.8%; y Alfonso López Chau (Ahora Nación) y César Acuña (APP) con 3.8% cada uno.

Los candidatos "están todos estancados"

Al respecto, Torrado destacó que "el margen de error de la encuesta es 2.8", lo cual "pone a todos los candidatos en un empate estadístico". Además, consideró que "hay un cuarto o quinto lugar que es muy peleado entre varios".

"O sea, hay varios que están haciendo la pelea para poder ocupar esas posiciones y, eventualmente, seguir subiendo, o por lo menos estar entre los top cinco candidatos, porque eso marca mucho la consideración o las posibilidades de crecimiento para poder pasar a la segunda vuelta", explicó.

En ese sentido, la CEO de Datum indicó que los postulantes a la Presidencia "están todos estancados". Sin embargo, destacó que los candidatos que aparecen en el primer y segundo lugar de las preferencias están "bastante consolidados".

"Yo diría que están todos estancados, es decir, nuevamente vamos a un tema del margen de error, que es de 2.8. Entonces, si un candidato ha crecido 0.5, 0.3 o ha bajado 0.8, en realidad, está dentro del margen de error", aseveró.

"No tenemos criterios para analizar y afirmar que hay una subida o una bajada. Lo que sí podemos afirmar es que, bueno, primero que están todos estancados. Segundo, podemos afirmar que el primer y segundo lugar están como bastante consolidados. Es decir, a pesar de cierto estancamiento, ya van varias mediciones y vemos que, por lo menos desde diciembre a la fecha, López Aliaga y Keiko Fujimori están inamovibles. El tercer lugar sí ha tenido más movimiento, hoy está como más sólido Carlos Álvarez, pero no era así hace unos meses. Vamos a ver cómo sigue. Y el resto de candidatos está demasiado fragmentado para hablar de posiciones", explicó.

Porcentaje de indecisos es "históricamente alto"

Un aspecto que llama la atención de la encuesta dominical de Datum es que el 68% de encuestados aún está pensando su voto en base a algunas opciones o no ha pensado en nada todavía. Solo el 30% manifestó que ya tenía decidido su sufragio y que no lo cambiará.

Sobre ello, Torrado indicó que el porcentaje de indecisos es "históricamente alto", lo cual se debería, principalmente, a la "oferta electoral", ya que los partidos no han elegido "candidatos que pudieran conectar" con la población.

"En el 2021, a esta misma fecha, el nivel de indecisos era 33%, y en el 2016 era 14%. Entonces lo que hemos tenido es un crecimiento histórico de gente que no define su voto. Precisamente, en la encuesta dijimos ‘¿por qué no has definido tu voto?, ¿cuáles son las razones?’ El 45% de las respuestas están relacionadas a la oferta electoral. Es decir, la percepción de que todos son corruptos, de que buscan su beneficio, de que ninguno convence, ninguno me representa. O sea, son las principales razones que están netamente relacionadas a la oferta electoral, es decir, a que los partidos, probablemente, no seleccionaron candidatos que pudieran conectar con la población o que pudieran tener cierto nivel de impacto en el electorado", explicó.

"Y luego, bueno, ya un 12% está relacionado a la demanda electoral, es decir, no hay lo que busco, ninguno me convence. O sea, la demanda electoral pesa muy poquito en esta indecisión, porque la demanda es lo que yo busco. Más bien, la oferta es qué me están ofreciendo los partidos políticos, y eso es lo que nos convence, la oferta de los partidos. Ya luego hay un porcentaje de gente que está relacionada a falta de información y, finalmente, un grupo que está relacionado en general al país, a su decepción hacia la política, a la frustración de que ya las cosas no cambian", aseveró.

La CEO de Datum agregó que, "el hecho de que haya 36 candidatos también genera un desgaste y una frustración en el elector, porque no tiene la capacidad de informarse sobre los 36, en cuanto a su hoja de vida, su plan de gobierno, etc". Esta situación, según dijo, es distinta en la intención de voto municipal.

"Entonces, claro, eso genera, de alguna manera, frustración, pero insisto, sobre todo en la parte de esta percepción de que todos son corruptos hace que el elector no esté decidiendo. Nosotros no hemos publicado encuestas de intención de voto municipal, pero a nivel municipal, por ejemplo, eso no está pasando. A nivel municipal hay mucho más nivel de decisión de voto, menos indecisos, porque la oferta electoral, en ese caso, sí satisface las expectativas del elector", destacó.

Finalmente, Torrado refirió que "más del 50% de los electores no está conectado con el proceso".

"Un 21% te dice ‘yo voy a votar porque es obligatorio, si no, ni siquiera iría a votar’. Y este 33% que va a ir a votar con rabia, con frustración, y no es por desconexión con el proceso electoral, es mucho más profundo, es un problema de desafección política, de decepción, de rabia respecto a lo que viene pasando en los últimos años y de todas las crisis políticas que ha vivido el Perú, va generando este sentimiento negativo de la población que piensa que, al final, nada va a cambiar […], que todos son corruptos, que todos buscan su beneficio, entonces, claro, ya al final este elector está indignado", puntualizó.