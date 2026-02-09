Analista del IEP dice que aún con "alta fragmentación de candidaturas" no hay "diversidad política" en elecciones generales

A poco más de 60 días de las elecciones generales, las encuestas siguen revelando que no existe un apoyo mayoritario de la ciudadanía hacia un determinado candidato a la Presidencia, sino todo lo contrario.
En el último estudio de Datum para el diario El Comercio, publicado ayer, domingo, el 68% de encuestados indicó que aún está pensando su voto en base a algunas opciones o que no ha pensado en nada todavía. Solo el 30% manifestó que ya tenía decidido su sufragio y que no lo cambiará.
Respecto a las preferencias, dicha encuesta arrojó que Rafael López-Aliaga (Renovación Popular) continúa en el primer lugar de la intención de voto con 11.9%. Le siguen Keiko Fujimori (Fuerza Popular) con 9.2%; Carlos Álvarez (País para Todos), con 5.8%; y Alfonso López Chau (Ahora Nación) y César Acuña (APP) con 3.8% cada uno.
Ante este panorama, Paulo Vilca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en diálogo con RPP, consideró que una explicación podría ser que, pese a que existen más de 36 candidaturas, no hay "diversidad política" entre ellos.
"Creo que tiene que ver con que esta alta fragmentación de candidaturas no representa necesariamente una diversidad política. Me refiero a que la gran mayoría de candidatos tiene casi el mismo discurso", explicó.
"En una sistematización que hicimos en el IEP sobre las 36 candidaturas a la Presidencia, vimos que la gran mayoría de candidatos, por poner una suerte de perfil […], eran candidatos varones de Lima, mayores de 60 años, de derecha, y que compartían discursos similares: mano dura, anticongreso, antifujimorismo, etcétera. Entonces, no hay una diversidad política de candidaturas", enfatizó.
"No hemos tenido, anteriormente, que para un mes de febrero los candidatos tengan tan poco apoyo de la ciudadanía"
Vilca remarcó también que, a nivel de regiones, tampoco parece destacar ningún candidato, ni siquiera en el sur, donde en los últimos años el electorado se ha inclinado por opciones que tenían el discurso de un gran cambio político.
"Yo diría que hay una serie de factores que nos han llevado a la actual situación. En principio, creo que en ninguno de los grupos políticos que está en competencia, a excepción tal vez de Cooperación Popular, que lleva a Yonhy Lescano como presidente, en ninguno de los otros casos vemos un rostro claramente sureño, cosa que sí ocurría en otros procesos electorales, por ejemplo, con Verónica Mendoza. Entonces creo que ningún partido político, ni de izquierda ni de derecha, a excepción, como digo, de Cooperación Popular, ha logrado tener un rostro en el sur", explicó.
"Creo que, en el caso del norte, por ejemplo, los temas de seguridad ciudadana pueden ser relevantes. El problema es que los 36 candidatos ofrecen lo mismo: mano dura. Ninguno logra distinguirse, ninguno logra tener un discurso diferente [...] Entonces, discursos de ese tipo que se quedan solamente en esas propuestas no logran enganchar con esta preocupación de la población. En el caso del sur, en particular, creo que una demanda que ningún candidato ha logrado recoger todavía es algo que, reiteradamente, elección tras elección, venimos observando y es que el sur vota por una suerte de cambio político. Entonces, no vemos eso representado en la oferta electoral actual", añadió.
En ese sentido, consideró que el actual proceso electoral es "inédito" ya que, anteriormente, no se veían candidatos con tan poco apoyo, a puertas de la fecha de los comicios. Además, no descartó que pueda aparecer "un voto de indignación".
"Yo creo que el actual proceso electoral sí es inédito en relación a la adhesión que puedan tener los distintos candidatos. No hemos tenido, anteriormente, en ningún caso, que para un mes de febrero los candidatos tengan tan poco apoyo o aprobación de la ciudadanía. Eso es algo nuevo. Creo que también es entendible por el gran rechazo que existe hacia la clase política, pero también por la respuesta que la clase política le ha venido dando a la ciudadanía", sostuvo.
"En este escenario, una opción, una alternativa que puede haber es que, efectivamente, haya un voto de indignación, un voto de rechazo, que pueda acabar favoreciendo a alguno de estos candidatos que en este momento parecen no existir", puntualizó.