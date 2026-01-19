Enrique Valderrama sobre presidente José Jerí: “está mintiendo sistemáticamente”

El candidato presidencial del Partido Aprista Peruano criticó las reuniones extraoficiales del jefe de Estado con empresarios chinos cuyos motivos ahora son investigados por la Fiscalía de la Nación

“Creo que está mintiendo sistemáticamente tal como mintió su predecesora la [ex]presidenta Boluarte, por lo tanto, me reafirmo en decir que él es más de lo mismo porque es el representante de los mismos [bancadas] que sostenían a Boluarte en el Congreso”, afirmó Enrique Valderrama, candidato presidencial por el partido Aprista, al ser consultado sobre las reuniones no registradas del jefe de Estado, José Jerí, con empresarios chinos por motivos que aún no han sido esclarecidos y que la Fiscalía de la Nación ya investiga.

El candidato agregó que si el Partido Aprista tuviera una bancada en el Congreso, estaría promoviendo la salida del presidente de la República.

“Creo definitivamente que por mucho menos [presuntos escándalos de corrupción] algunos han dejado de ser presidentes y quizás este le sea el chifa más costoso al presidente Jerí. Pero repito, el problema no está en el mismo Jerí, el problema está en el Congreso de la República, que es uno de los peores de la historia, que además ha cogobernado con la presidenta Boluarte y que hoy en día tiene en Jerí a su principal representante, por lo tanto, retirado Jerí o no, me resulta un tanto irrelevante porque pondrán a otro representante de este mismo Congreso y será la continuidad”, subrayó.

El líder aprista afirmó también que le preocupa el silencio de algunos líderes políticos frente a las cuestionables acciones del presidente de la República.

Plan de emergencia en salud pública

El candidato hizo estas declaraciones tras presentar el "Plan de emergencia en salud pública", un conjunto de medidas para mejorar el sistema de salud de llegar a ser gobierno.

Este plan considera la creación de un programa para fortalecer el primer nivel de atención en postas y hospitales, así como la creación de un registro y plan nacional de cáncer. También, el fortalecimiento del seguro social donde los profesionales de los cargos directivos lleguen a estos puestos por sus méritos y no por "clientelismo político"; todo ello con la finalidad de reducir el tiempo de espera en las atenciones y asegurar servicios de calidad.

“Nuestra agenda social no se basa únicamente en tomar la temperatura de los problemas de la gente, sino en presentar una alternativa y un equipo altamente solvente. La primera estrategia, como dije, fue el shock de seguridad; luego presentamos la reactivación económica popular y hoy el plan de emergencia de salud pública que implica también una reforma del seguro social”, indicó.

Carlos Vallejos, exjefe del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), Elsa Mantilla, exdirectora general del hospital María Auxiliadora, entre otros, forman parte del equipo técnico en salud pública que acompaña al candidato presidencial Enrique Valderrama, quien señaló que en un eventual gobierno suyo el sector Salud será declarado en emergencia.