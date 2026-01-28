Presentan agenda "Tejiendo Ciudadanía" con cinco ejes clave rumbo a las elecciones 2026

El documento, elaborado durante casi dos años con participación de universidades y organizaciones sociales, será presentado este jueves y abordará temas como inseguridad, corrupción, salud, educación y crecimiento económico.

Denise Ledgard, oficial de gobernabilidad democrática del PNUD, y Jorge Morel, investigador y director del IEP. | Fuente: RPP

Este jueves se presentará la agenda "Tejiendo Ciudadanía", una iniciativa elaborada durante casi dos años, que reúne propuestas de diversos actores de la sociedad peruana. Este esfuerzo es impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la Red Científica Peruana, y cuenta con el apoyo de 17 universidades a nivel nacional.

La agenda tiene como objetivos principales recoger las necesidades de la ciudadanía a nivel descentralizado y presentarlas en el contexto de las próximas elecciones generales de 2026. El evento contará con cuatro paneles: desafíos rumbo a las elecciones; estrategias contra la inseguridad ciudadana, economías ilegales y corrupción; servicios públicos para todos: salud y educación con calidad y equidad; y crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad fiscal.

Denise Ledgard, oficial de gobernabilidad democrática del PNUD, señaló que la agenda se realizó tras visitar 12 territorios del país, donde recopilaron inquietudes y propuestas de la población, incluyendo jóvenes, mujeres y comunidades indígenas.

“Uno puede ver en todo el proceso cómo los problemas más agudos para la gente varían. Mientras puede ser el problema más importante para alguien en la macro región norte, el tema del fenómeno de El Niño, la inmigración, etc.; para la gente en el oriente, por ejemplo, uno veía conversaciones entre muchos representantes de población indígena, por ejemplo, con gerentes de empresas petroleras que están llevando ahí industrias extractivas, y ahí obviamente hay diferencias”, indicó en Ampliación de Noticias.

Por su parte, Jorge Morel, investigador y director del IEP, subrayó que esta agenda permite empoderar a los ciudadanos al darles voz sobre los problemas que enfrentan en sus territorios.

“Creo que lo que la iniciativa resalta es la necesidad de poder llevar estos temas desde las regiones al debate electoral. Creo que las cifras [de] las encuestas que tenemos a mano nos muestran que hay un altísimo interés por las elecciones generales, cosa que es importante en comparación al interés en la política en general. Sabemos que somos un país que no gusta o las personas no se sienten tan vinculadas a la política, pero concretamente ya nos muestran datos que hay gente interesada en las elecciones de 2026”, indicó Morel.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Confirmación de asistencia de partidos políticos

Denise Ledgard señaló que, hasta la fecha, ocho partidos políticos han confirmado su participación en el evento que se realizará este jueves.

“Nosotros hemos invitado a todos, pero estos son los que nos han confirmado. Esperamos tenerlos en la tarde y también escuchar sus propias propuestas”, aseveró.