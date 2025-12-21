Firma de Pacto Ético Electoral busca que organizaciones políticas reconozcan resultados en Elecciones 2026, dice especialista

El especialista en temas electorales, José Tello, destacó en RPP que treinta organizaciones políticas suscribieran el Pacto Ético Electoral, de cara a las Elecciones Generales 2026.

Tello resaltó que el objetivo principal del pacto es que los candidatos presidenciales y sus partidos políticos se comprometan a reconocer los resultados electorales del 12 de abril de 2026.

Ello a raíz del antecedente de las elecciones de 2021, en las cuales hubo denuncias de supuesto fraude electoral en la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo.

"Ya tenemos los mecanismos legales como para que eso tampoco ocurra [desconocer los resultados]. El reconteo de votos, la no eliminación de estos, permiten que ya no solamente se tenga el acta a la cual puede ser tranquilamente impugnada como solía ocurrir antes. Y cuando esto se daba y resultaba el acta nula se perdían votos. Y eso generaba inquietudes", mencionó en Ampliación de Noticias.

También señaló el caso de la personería, que según la ley puede hacerse presente en la mesa de votación para garantizar la votación de una determinada organización política o alianza electoral.

"En ese sentido, eso que siempre ha sido y que a veces ha generado que muchos partidos políticos a lo largo del tiempo —a veces por no tener la personería adecuada en el campo cuestionan los resultados electorales—, llega en cierta manera a un punto de quiebre con el permitirse legalmente que se puedan hacer un reconteo de votos. Entiéndase que va a ser muy difícil que los resultados electorales sean cuestionados porque los votos van a estar ahí conservados por un laxo de tiempo para poder ser recontados si es que existe este tipo de dudas", mencionó en RPP.

Firma de Pacto Electoral Ético: ¿quiénes firmaron?

El último jueves, 18 de diciembre, 29 representantes de organizaciones políticas suscribieron el Pacto Ético Electoral, un documento elaborado de manera conjunta por dichas organizaciones e impulsado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el marco de las Elecciones Generales 2026.

El acta fue suscrita por los partidos: Ahora Nación, Alianza Para el Progreso, Avanza País, Frente Popular Agrícola FIA, Fuerza Popular, Libertad Popular, Partido Aprista Peruano, Partido Cívico Obras, Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Partido del Buen Gobierno, Partido Demócrata Verde, Partido Democrático Federal, Partido Morado.

También fue firmada por País para Todos, Cooperación Popular, Integridad Democrática, Perú Acción, Perú Primero, PRIN, Sí Creo, Perú Moderno, Podemos Perú, Primero la Gente, Progresemos, Salvemos al Perú, Somos Perú, Juntos Por el Perú, así como las alianzas electorales Venceremos y Unidad Nacional.

Además, al día siguiente, el Partido Patriótico del Perú también suscribió el acuerdo.

Los partidos que no firmaron fueron: Ciudadanos por el Perú, Fe en el Perú, Un Camino Diferente, Renovación Popular, Alianza Fuerza y Libertad, Frente de la Esperanza, Perú Libre y Partido Demócrata Unido.